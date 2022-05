Deixar el tabac, una lluita que ens iguala

El 84% de les infermeres fumadores vol deixar de fumar i gairebé la meitat ho ha aconseguit

Coincidint amb la celebració, aquest dimarts 31 de maig, del Dia Mundial Sense Tabac, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) ha fet pública un enquesta entre les seves col·legiades per saber quantes infermeres fumen, des de quan i si ho han deixat, entre altres qüestions.

Els resultats apunten que, del total d'infermeres enquestades (437 professionals), un 20% declaren que són fumadores. Es tracta d'un percentatge molt igualat als fumadors de Catalunya (20.9%) però per sota del percentatge de fumadors a Tarragona (24.1%). L'enquesta també ha revelat que el 83.6% de les infermeres tarragonines que fumen han intentat deixar-ho, i que gairebé la meitat, un 46.4%, ho ha aconseguit.



Del total d'infermeres que han contestat, un 51.6% té entre 26 i 45 anys, un 42,9% té entre 46 i 65 anys, mentre que un 3.4% té entre 20 i 25 anys i un 2.1% més de 65 anys. Quant a l'experiència laboral, el 49,1% fa més de 20 anys que és infermera, un 30,2% és infermera des de fa entre 11 i 20 anys, un 10,6% ho és des de fa entre 6 i 10 anys i un 10,1% fa menys de 5 anys.

Una altra dada rellevant de l'estudi apunta que un 80,6% del total de les infermeres enquestades diu que pregunta als seus pacients si fumen, i un 79,1% els parla dels beneficis de no fumar. Això posa de manifest, segons Antonio José López infermer referent de tabac de CODITA, que «les infermeres, especialment a l'atenció primària, tenim un paper fonamental per conscienciar als nostres pacients sobre els danys que causa el tabac, i som puntal per ajudar a les persones a convertir la seva intenció en un acte ferm i en un primer pas per deixar el tabac».

Malgrat que la població fumadora ha baixat en els darrers anys, Antoni José López recorda que «com assenyala l'Organització Mundial de la Salut, el tabac és la primera causa evitable de malaltia, invalidesa i mort prematura al món. De fet, sabem que a Europa, el tabaquisme provoca cada any 1,2 milions de morts i està directament relacionat amb l'aparició de 29 malalties (de les quals 10 són diferents tipus de càncer) i és la principal causa de bona part de morts per càncer de pulmó i de més del 50% de les malalties cardiovasculars».