Comença la reforma de la Casa de la Festa de Tarragona

Actualitzada 31/05/2022 a les 11:13

Les deficiències i les solucions

L'Ajuntament de Tarragona ha informat que ja han començat els treballs de reparació i reforma de la Casa de la Festa. Es tracta d'unes obres funcionals que han de solucionar i posar fi als desperfectes estructurals patits des de fa anys a causa, especialment, de les humitats. Des de la Conselleria esperen poder obrir la Casa de la Festa aquest estiu.Així ho ha anunciat aquest matí la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, qui ha recordat que «la Casa de la Festa va entrar en funcionament l'any 2007 i ja des d'aquell moment ha anat patint desperfectes i, malgrat s'han anat fent reparacions puntuals, mai hi ha hagut una intervenció complerta per tal de minimitzar o evitar danys estructurals». Solé ha manifestat que «en els últims 15 anys no s'ha invertit en aquest equipament i ara, per primera vegada, es farà una inversió important des de la Conselleria».La Conselleria de Cultura va encarregar a finals d'any un estudi previ i la posterior redacció d'un projecte integral que incorporés tant la reparació de les patologies com la reforma de l'edifici. Tant l'estudi previ, com la redacció i supervisió d'aquest projecte es va encarregar a partir d'un contracte menor a l'arquitecte Pere Socias.Les intervencions que es realitzaran responen a les quatre patologies principals contemplades al projecte: les humitats, la falta de ventilació, la reubicació dels lavabos i l'ampliació de la porta d'accés a la sala d'audiovisuals. L'obra té un pressupost de 50.000 euros.Tota l'edificació manca de ventilació i en conseqüència pateix humitats, sobretot en parets mitgeres així com també, quan hi ha pluges fortes, es produeixen filtracions d'aigua per la coberta. Per això, s'aixecarà tot l'acabat de la coberta per col·locar una nova làmina impermeable ben segellada, i a continuació es tornaran a col·locar les teules substituint aquelles en mal estat. Un cop solucionats els punts d'entrada d'aigua, es repararan les taques d'humitat existents.Les finestres existents a la sala del seguici son fixes, per la qual cosa no permetent una ventilació natural adequada per evitar la formación de les humitats actuals a sostres i parets. Per això, se substituiran dos peces de vidre fixe per cada tram de coberta per una finestra basculant, per afavorir la ventilació. Aquestes finestres s'obriran durant 30 minuts al dia, com a mínim.Actualment, els lavabos no es troben en una ubicació correcta per tal d'evacuar les aigües residuals i no disposen de ventilació directa. A més a més, no compleixen les mesures d'accessibilitat als edificis públics. Per tots aquests motius, la intervención contempla l'enderrocament dels mateixos al seu emplaçament actual creant un magatzem amb pressa d'aigua per a la neteja dels elements del seguici. Els nous lavabos s'emplaçaran a la sala dels Balls, en relació amb la sortida d'emergència de l'edifici i complint les mesures d'accessibilitat vigents.Finalment, s'ampliaran les portes d'accés a la Sala del seguici perquè pugui entrar tot el bestiari ja que ara mateix, algún element com ara la Cucafera no pot acceder-hi a l'interior havent-se de quedar al vestíbul. Per tal de solucionar-ho, s'enderrocarà part del mur que delimita el vestíbul amb la Sala d'audiovisuals per fer l'amplada de pas de la porta més gran.Des de la Conselleria s'està treballant amb l'objectiu que la Casa de la Festa reobri en les millors condicions aquest estiu, de forma habitual (de dijous a dissabte) i reforçant-se durant els períodes festius amb més atenció i activitats tant a l'equipament com a l'entorn d'aquest.