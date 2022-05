Busquen una menor de 16 anys que va desaparèixer dimecres passat a Tarragona

Estrella Do Rego, veïna de la Part Baixa, va ser vista per última vegada pel seu germà quan havien d'agafar el tren a Cambrils per anar a Tarragona

La policia segueix buscant Estrella Do Rego Buzdugan, menor tarragonina de 16 anys que va desaparèixer el passat dimecres. «Vull saber si està bé o no», expressa el seu pare, Joni Cesar Do Rego, qui demana ajuda per tal de poder localitzar-la. Els Mossos d'Esquadra ja estan investigant la desaparició.

Estrella és resident al carrer Lleó de la Part Baixa de Tarragona i viu amb el seu pare. Va ser vista per última vegada a l'estació de Cambrils, on va acudir amb el seu germà de 13 anys per agafar el tren i anar cap a Tarragona, ja que tots dos estaven passant uns dies a Cambrils, a casa de la seva mare.



La menor i el seu germà havien d'agafar el tren de les 6.46 hores per acudir al seu centre educatiu, l'Escola El Carme, ubicada al carrer del Mar de la ciutat. Estrella li va dir al seu germà que s'avancés, que arribaria uns minuts més tard a l'escola, però, finalment, no va acudir al centre escolar, des d'on van avisar posteriorment al pare que no havia assistit.

Estrella fa 1,72 metres d'alçada, pesa 48 quilos i és de complexió prima. Té el cabell castany i llis i li arriba a l'alçada de les espatlles. Té els ulls marrons i fa servir ulleres. El dia que va desaparèixer portava uns texans trencats, camisa negra de màniga llarga, sabatilles esportives de color rosa i una motxilla rosa amb un arc de Sant Martí.



Portava també arracades i un pírcing a la part superior de l'orella dreta, així com un collaret d'estrelles.La seva família demana ajuda per tal de trobar-la i que si algú té notícies al respecte es posi en contacte amb la policia o directament amb la família.

El pare assegura que Estrella, desapareguda des de dimecres, mai s'havia escapat de casa amb anterioritat ni havia manifestat la intenció de fer-ho. Afegeix que a l'escola es trobava a gust i mai havia tingut problemes amb ningú.