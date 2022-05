Veïns del centre denuncien la circulació de patinets per la vorera

Les associacions veïnals demanen més consciència i pedagogia pel canvi de model de la mobilitat

Actualitzada 29/05/2022 a les 20:49

Veïns de Tarragona denuncien l'incompliment de la normativa vigent d'alguns usuaris de patinet elèctric i bicicleta. Les infraccions recurrents són la circulació per la vorera i altres zones de vianants o en contradirecció. Des de fa uns tres mesos, amb la modificació de l'Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics, els conductors dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) estan obligats a circular pels carrils bici, en cas d'haver-hi, o la via i amb un casc homologat.

Tot i això, tal com assenyala el president de l'Associació de Veïns de la Verge del Carme, Josep Maria Ferran, molts no fan cas de la normativa. «Divendres dia 20 vaig comptar cinc usuaris en quinze minuts que circulaven de manera incorrecta pel carrer de Pere Martell i anaven cap a l'avinguda de Ramón y Cajal», expressa Ferran sobre una situació habitual al seu barri, segons assegura. Aquesta situació, tal com exposa Ferran, ha provocat diferents incidents i ensurts amb vianants. «La gent ha d'estar en alerta pel carrer. Els veïns estan cansats», manifesta el president de l'associació veïnal de la Verge del Carme. A més, destaca el perill que suposa per a la gent gran, el grup més vulnerable.

Ferran exposa un incident que va patir ell mateix quan, en sortir del supermercat, un usuari de VMP el va colpejar i va provocar que li caiguessin les bosses de la compra. Assegura que aquest usuari ni tan sols es va aturar. Ferran demana més consciència social per tal de garantir la seguretat i la convivència. Demana a l'Ajuntament que «faci pedagogia o enviï agents de la Guàrdia Urbana per posar sancions». Per la seva banda, la presidenta de l'Associació de Veïns Moviment Pere Martell, Lorena Holm, considera que s'ha de treballar «el tema del civisme» i afirma que de vegades els usuaris de patinet i bicicleta «van en contradirecció». Holm, en la mateixa línia que Ferran, pensa que cal establir un pla pedagògic per sensibilitzar els conductors d'aquests vehicles.

«El canvi de normativa és relativament novedós i la gent ha d'assebentar-se, estem passant per un procés d'adaptació», manifesta Holm. Pensa que una de les mesures adients seria apostar més per la policia de proximitat i que hi tingués més presència. I insisteix en la necessitat d'un temps d'adaptació: «Estem intentant canviar el model de mobilitat de la ciutat, és un tema prou important i cal rodatge».

Per a la presidenta de l'Associació de Veïns Moviment Pere Martell és important que els vianants es puguin sentir segurs, sobretot la gent gran, la qual pot patir conseqüències més greus en cas d'accident.

El problema també existeix a la Part Alta, segons confirma el president de l'Associació de Veïns Ara Part Alta, Quim Castellví: «Els usuaris van pel mig del carrer a una velocitat inadequada. A més a més, molts no porten casc». Castellví assenyala que molts conductors de patinets i bicicletes no respecten la direcció de la via. Tot i que no hi ha hagut greus accidents, sí que hi ha hagut «algun ensurt o alguna rascada». «Com aquests vehicles no se senten, no fan soroll, potser de cop te'ls trobes a sobre», comenta Castellví, qui considera que calen més sancions per a aquests usuaris.

La modificació de l'Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics va incloure infraccions greus, entre les quals hi ha la no utiltzació de casc homologat o la circulació per una àrea de vianants. Aquestes infraccions greus poden comportar una multa de 200 euros.