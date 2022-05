El Parc de la Ciutat de Tarragona s'omple amb la Festa de l'Autonomia

Molts nens i nenes van omplir el Parc de la Ciutat en una jornada per a l'apropiació de l'espai públic i la mobilitat sostenible

Tarragona compta, des de fa anys, amb el segell de Ciutat Educadora, però en els darrers temps s'ha vist incrementada la necessitat de fer partícips els nens i nenes i les seves escoles. Ahir diumenge 29 de maig durant tot el matí molts nens i nenes i les seves famílies van participar a la Festa de l'Autonomia, una jornada per reivindicar l'apropiació de l'espai públic i la mobilitat sostenible, que es va celebrar al Parc de la Ciutat.El conseller d'Educació, Manel Castaño, destaca l'èxit de participació i implicació i apunta que «portem temps treballant perquè el curs vinent sigui una realitat que els centres escolars de la ciutat participin en el projecte de camins escolars» amb l'objectiu, destaca el regidor «d'afavorir la mobilitat sostenible i augmentar l'autonomia dels infants i adolescents a través de la promoció d'hàbits cívics».En aquest jornada els Camins Escolars va ser només un dels temes a tractar, ja que va més enllà, perquè segons diu Castaño «es treballa per millorar la qualitat ambiental, per fer les entrades i sortides dels centres educatius més amables, per contribuir en l'increment de l'activitat física dels més joves i per fomentar la cohesió de la comunitat educativa».Així doncs, ahir els i les alumnes de les escoles Dominiques, Cèsar August, Pax i Saavedra, van comprovar amb la bici, el patinet o caminant, que es podia anar del seu centre escolar fins al Parc de la ciutat, on es va celebrar la Festa, amb múltiples activitats. «Aquest ha estat un gest simbòlic del que volem que sigui la nostra ciutat per als seus nens i nenes», finalitza el regidor.