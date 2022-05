José Luis Martín aposta per dotar de recursos a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat

Es tracta d'una de les conclusions de la segona jornada del cicle 'Tarragona capital'

Actualitzada 30/05/2022 a les 10:33

El portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona, José Luis Martín, ha alertat de la «preocupant situació en la que es troba Tarragona en matèria de seguretat ciutadana i la necessitat de dotar de recursos i de prestigiar a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat». Són les conclusions a les que s'ha arribat en la segona jornada del cicle Tarragona capital, que la formació política va engegar el passat mes de febrer i que aquest, dissabte 28 de maig, va aplegar a gairebé un centenar d'assistents.Martín considera que Tarragona ha de seguir l'exemple de Salamanca, ciutat que encapçala el rànquing de les ciutats més segures d'Espanya. Per això creu que és clau «la coordinació entre administracions i cossos i prioritzar la seguretat dels seus veïns, incrementant recursos per a la policia de proximitat, amb un espai públic cuidat, actuant de manera contundent davant ocupacions i delinqüents reincidents, apostant per unitats especials, com la Unitat Canina de la Policia Local o la Policia Turística Local, que garanteix també la tranquil·litat dels seus visitants».Finalment, el President del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, va subratllar el «reconeixement, agraïment i suport incondicional del Partit Popular de Catalunya vers la impagable tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat», ja que «sense seguretat, no hi ha llibertat».