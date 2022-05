El personal de Correus es concentrarà dimecres a Corsini en motiu de la vaga estatal

La protesta afecta unes 80 unitats de repartiment i atenció al client de Tarragona

Actualitzada 30/05/2022 a les 11:42

Prop de 800 treballadors de Correus de la província de Tarragona estan cridats a la vaga estatal convocada pel sindicat CGT que se celebrarà aquest dimecres 1 de juny. La protesta afecta unes 80 unitats de repartiment i atenció al client de Tarragona que donen servei a uns 820.000 usuaris i a més de 53.000 empreses.Els empletas duran a terme una concentració davant de la Direcció Provincial de Correus de la plaça Corsini de Tarragona, davant de la Direcció Provincial de Correus, a les 12.30hores.La protesta té la intenció de denunciar públicament el malestar de la plantilla de Correus pel desmantellament del servei postal públic, les retallades de plantilla i la contractació insuficient de personal eventual per poder oferir un servei postal de qualitat i en condicions laborals mínimament dignes. A tot això si suma la pèrdua del poder adquisitiu i els impediments per part de la directiva a poder dur a terme permisos i vacances.CGT denuncia que existeix una sobrecàrrega de treball, que s'ha tornat estructural i que fa que els carters i carteres no donin l'abast a conseqüència d'unes plantilles insuficients.Asseguren que la situació és conseqüència de l'amortització de més de 15.000 llocs de treball a nivell estatal que es va produir entre els anys 2009 i 2018.Segons el sindicat, aquestes retallades impedeixen prestar correctament el Servei Postal Universal (SPU), així com el procediment de notificacions administratives, que es veu greument afectat en el retard i en les formes d'entrega i d'avis de la correspondència.