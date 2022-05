El Festival Tarraco Viva clou l'edició d'enguany amb vistes al 25è aniversari

L'equip organitzador es mostra satisfet per la temàtica escollida que ha sabut captar l'interès de molts espectadors

El descobriment de la tomba de Tutankhamon, els 100 anys de l'inici de les excavacions a les tombes reials d'Ur, els dos cents anys del desxiframent dels jeroglífics o els dos-cents anys del naixement del descobridor de Troia són algunes de les efemèrides que han protagonitzat el Festival Tarraco Viva 2022 i que han omplert espais monumentals i Patrimoni Mundial de la UNESCO de Tarragona, però també d'altres poblacions com Cambrils, Vila-Rodona, Constantí, Altafulla i Reus. «Si per alguna cosa ha destacat aquesta edició ha estat per la recuperació de la Tarraco Viva que tots coneixem », va comentar Magí Seritjol, director del festival. «S'ha notat i molt les ganes de tornar a viure-la amb normalitat i de recuperar- ne la vivència completa», va destacar, tot comentant la satisfacció de tot l'equip per la temàtica escollida. «Creiem que ha agradat i ha sabut captar l'interès de molts espectadors». L'organització ha valorat positivament l'assistència de públic, que ha superat els registres de 2020 i 2021 i ha exhaurit el 80% de les entrades disponibles.L'edició d'aquest any es tanca amb vistes al 25è aniversari del Festival. Una edició que se centrarà en la gran descoberta de Tàrraco i que vol reforçar la relació entre el Patrimoni Històric de Tarragona i els tarragonins i les tarragonines. Segons Seritjol, «el Patrimoni Històric crea ciutadania i dona sentit a la convivència per a un futur millor per a tothom».Especialment rellevant ha estat, també, el programa educatiu adreçat a escoles i instituts de la ciutat en el qual han participat més de 2.000 alumnes dels centres de Tarragona i el seu territori. Aquest any Tarraco Viva ha recuperat la presencialitat, però s'han emès algunes activitats en streaming i s'han enregistrat activitats del Festival que es poden consultar a la web www.tarracoviva.com i les seves xarxes socials.Per la seva banda, el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, va destacar la importància de l'esdeveniment d'enguany, que «ha recuperat l'essència del Festival i ha estat un èxit de públic i de participació» i va anunciar que la 25a edició serà la que es mereix, «una edició que es dedicarà a la ciutat de manera monogràfica i que voldrem que s'escampi per tota la ciutat, per tots els espais patrimonials». Pinedo va explicar que elements com el Fòrum de la Colònia o la Porta Tarraco seran nous escenaris imprescindibles per al festival. Els organitzadors del festival han volgut agrair, també, a tots els participants la seva entrega i esperit de col·laboració sense el qual no es podria oferir una programació tan àmplia com també el suport i la feina de les entitats que han fet possible l'esdeveniment.El Festival romà Tarraco Viva d'aquest any s'ha celebrat del 15 al 29 de maig sobre el tema «Grans descobertes de l'antiguitat. Arqueologia i història per al segle XXI». Enguany el festival ha estat dedicat a la reconstrucció del món romà i a fomentar el coneixement de la ciutat com un dels epicentres de la cultura clàssica a la mediterrània occidental.