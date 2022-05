Després de viure un any amb un inquilí ocupa, continua sense poder fer-lo fora

La víctima assegura estar desesperada perquè el seu inquilí l'intimida i desvalisa la casa

Actualitzada 30/05/2022 a les 07:15

Fa gairebé un any que viu amb un inquilí que no paga el lloguer de l'habitació que va pactar i que l'intimida de manera continuada, a més de desvalisar-li el pis. És el cas de Juan Carlos Flores, propietari d'un pis situat al carrer del Taquígraf Martí número 9. Com va informar Diari Més el passat mes de gener, a causa de la seva situació personal, Flores va haver de llogar habitacions de casa seva per tenir un ingrés extra i l'inquilí que va entrar li ha «arruïnat la vida», assegura. Després d'un any de convivència i de reiterades denúncies, continua sense poder fer-lo fora de casa.Fa dues setmanes el jutge va arxivar una vista per una demanda interposada per Flores per no localitzar les dades de l'inquilí ocupa, una qüestió necessària quan la demanda es fa per la via civil. Flores apunta que «aquesta persona m'ha desvalisat el domicili. Tinc por d'entrar a casa i pràcticament estic vivint al bar d'uns amics». La convivència que ha mantingut amb aquesta persona durant quasi un any fa que els Mossos no puguin actuar sense una ordre judicial i ara es troba lligat de peus i mans i sense una solució satisfactòria.