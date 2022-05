Atraquen els dos primers creuers al nou Moll Balears del Port de Tarragona

Des de que ha començat la temporada creuerística, ja han desembarcat 5.900 passatgers a la ciutat

Aquest diumenge, han arribat, per primera vegada aquesta temporada, dos creuers al nou Moll Balears del Port Tarragona. Es tracta dels vaixells Riviera i del Costa Luminosa.A les sis del matí el creuer Riviera va ser el primer a atracar al moll tarragoní. Es tracta d'un creuer que navega per la companyia estatunidenca Oceania Cruises amb seu a Miami. És un luxós transatlàntic amb capacitat per a 1.260 passatgers aproximadament. El creuer de 239 m d'eslora, 7,32 m de calat i 32 m de mànega va romandre al moll fins a les 21 h. El vaixell fa un itinerari de 7 dies de Tarragona a Montecarlo fent parades a València, Palma de Mallorca, Marsella, Antibes, Livorno, Sardenya i Montecarlo.El segon vaixell va arribar a les vuit del matí fins a les 18 hores. En aquest cas es tracta del vaixell Costa Luminosa de la companyia Costa Cruise Lines, amb procedència Marsella i destinació Savona. El creuer fa un itinerari de 5 dies atracant a diferents localitats com Màlaga, Savona i Marsella, a més de Tarragona. Té una capacitat de fins a gairebé 2.900 passatgers, amb 294 m d'eslora, 8m de calat i 32 m de mànega.L'operativa amb dos vaixells simultanis ha estat més fàcil des de l'entrada en funcionament del Moll de Balears. Una nova infraestructura, inaugurada el passat octubre 2021, dissenyada per millorar l'arribada i sortida de creuers a Tarragona.La temporada de creuers aquest 2022 va començar el 15 d'abril amb l'arribada del vaixell Azamara Quest. Des de llavors, en poc més de mes i mig, han atracat al Moll de Balears un total de 9 creuers amb aproximadament 5.900 passatgers que han arribat a Tarragona.