Almenys tres candidats competiran per ser cap de llista de JuntsXCat

La formació independentista espera tenir enllestit el procés de primàries a començaments d'estiu amb un nou lideratge a la ciutat

Actualitzada 29/05/2022 a les 21:32

Almenys tres candidats es presentaran a les primàries de JutsXCat per ser cap de llista per Tarragona en les pròximes eleccions municipals, en un procés que començarà el mes que ve i conclourà, segons les previsions, abans de l'agost. A les dues persones que ja han anunciat la seva participació, Agustí Mallol i Josep Maria Llort, cal afegir un tercer nom, que encara no s'ha fet públic, promogut pel sector que fins fa poc temps tenia un paper crític respecte el lideratge d'Eugeni Sedano, el qual no es presentarà en aquestes primàries un cop haver guanyat, per la mínima, el càrrec de coordinador local de la formació independentitsta a la ciutat.

Els mlitants de Junts esperen assistir, el pròxim 4 de juny, al congrés nacional de la formació on és previst que es renovi la direcció. Tot indica que Laurà Borràs resultarà elegida presidenta i Jordi Turull, secretari general.

Un cop constituïts els nous òrgans centrals, les tasques de l'organització se centraran en nomenar els caps de llista dels diversos municipis.

Situació problemàtica

A Tarragona la situació ha resultat especialment problemàtica ja que, fins fa poc temps, el partit tenia dues tendències que no trobaven punts d'acord, l'una encapçalada per Eugeni Sedano i l'altra per Pep Manresa. Un cop es van fer les eleccions internes per elegir la comissió executiva local, la candidatura de Sedano va guanyar per un vot de diferència, i es va constituir una comissió de quatre membres amb dues persones de cada llista.

Posteriorment, Sedano va anunciar que no es presentaria a les primàries per a ser cap de llista i que es quedaria com a coordinador local de JxCat per tenir cura dels aspectes organitzatius del partit.

En aquest context, tant Agustí Mallol com Josep Maria Llort han anunciat les seves candidatures, però molts militants pròxims a qualsevol dels dos sectors de la direcció consideren aquest fet com un gest individual que no compta amb amplis suports.

És el corrrent encapçalat per Pep Manresa el que pensa seguir actuant per guanyar presència dins del partit i, un cop s'ha descartat ell mateix per encapçalar la candidatura, estaria buscant un nom conegut i de prestigi entre la militància per ser cap de llista, amb l'encàrrec de dur JxCat a l'Ajuntament, d'on fins ara n'ha estat al marge.

Cal recordar que la candidatura que ara ocupa aquest espai, la de JuntsXTarragona, encapçalada per Dídac Nadal, no té cap relació orgànica amb JxCat. És, de fet, la marca electoral i el nom del grup municipal del PDeCat amb qui van concòrrer als últims comicis i que ara ja no té activitat política. Nadal, per la seva banda, sempre s'ha declarat independent i no ha manifestat la seva voluntat d'anar a les eleccions.

Sigui com sigui, totes les persones que vulguin participar a les primàries de JxCat, necessitaran presentar els avals del 20% de la militància, mentre que el cens de Tarragona és de 75 militants, i s'espera que arribi als 80 quan es comptabilitzin les noves incorporacions. El calendari de primàries es farà amb la intenció que tot quedi resolt, previsiblement, a finals del mes de luliol.