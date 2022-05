«La plaça de les il·lusions», d'Anna Abad, escollida Premi Joventut

Aquest dissabte hi havia tots els ingredients perquè la final de La Sardana de l'Any 2020-2021 fos una gran vetllada. De les vuit sardanes finalistes, dues amb segell Tarragoní, Moments màgics d'Alfred Abad, que finalment va quedar en tercera posició, i La plaça de les il·lusions d'Anna Abad, que es va dur el Premi Joventut.L'escenari del Teatre La Farándula, es va emplenar amb sardanistes i simpatitzants del món de la sardana .L'espectacle va constar d'una primera part amb un repertori magnífic, format per les vuit composicions finalistes del certamen i, com a fantàstic complement, una segona part amb un tast de l'espectacle Introit, precisament, de la mateixa guardonada, l'Anna Abad, on fusiona la música de la cobla Maricel, les veus del Cor InCrescendo de Granollers i d'ella mateixa amb la seva vessant de Cantautora.Aquest concurs és organitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya, i aquest any ha comptat amb la seva 32a. edició. Totes les peces que optaven a ser reconegudes com La Sardana de l'Any 2020-2021 han estat interpretades per les cobles Maricel i La Principal del Llobregat.Amb aquesta presència Tarragonina, s'ha demostrat un cop més, que la Sardana està ben present, i que l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa compte amb un potencial important, no només en la seva vessant més competitiva, sinó també comptant amb compositors amb una qualitat musical importantíssim i reconeguts arreu del país.