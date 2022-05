Més de 200 persones participen a la Trail Tarragona

Aquesta ha esdevingut la primera cursa de muntanya organitzada pel Patronat d'Esports de Tarragona

Actualitzada 29/05/2022 a les 18:12

«Un èxit, tant de participació com d'organització». Així ha definit la consellera d'Esports María José López la primera edició de la Trail Tarragona, la primera cursa de muntanya organitzada pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET), que ha tingut lloc aquest diumenge a Tarragona. «Veient com s'ha desenvolupat, i amb una participació de més de 200 persones, 141 per a la cursa gran i 57 a la petita, preveiem que la Trail Tarragona tindrà moltes més edicions», ha conclòs la màxima responsable d'Esports de l'Ajuntament des de les instal·lacions del Nàstic, on sortia i arribava la prova.

En aquesta primera edició, la Trail Tarragona ha presentat dos circuits: un més suau d'11,5 Km, que es podia fer caminant; i un altre més exigent, en format cursa, de 19 Km. En aquest segon circuit, puntuable en el circuit del Camp de Tarragona de curses de muntanya, es competia en 6 categories: general masculí i femení; el Júnior masculí / femení (entre 16 i 17 anys);Sub-23 masculí / femení (entre 18 a 22 anys); Sènior masculí / femení (entre 23 i 40 anys); Veterà masculí / femení (entre 41 i 50 anys); i Màster masculí / femení (a partir de 51 anys).

Els guanyadors/es han estat:

General masculí: Jose Antonio Sánchez García General Femení: Laura Sanvisens Cabré Júnior masculí: deserta Júnior femení: Laia Lozano Duran Sub-23 masculí: Xavier Roca Canals Sub-23 femení: Abril Parra Sènior masculí: Sebastian Díaz Mora Sènior femení: Patricia Díaz Corta Veterà masculí: David Rosich Veterà femení: Hann Katherine Díaz Màster masculí: José Manuel Fernández Guirado Màster femení: Rosa Rodicio Heras

La sortida dels dos circuits s'ha fet les 8.30 i 8.45 hores des del Nou Estadi, on estava també el punt d'arribada i on es s'ha fet també l'entrega de trofeus acabades les curses. Ambdós circuits han transcorregut per les platges de l'Arrabassada, la Savinosa i la Llarga, la zona del Monnars, Entrepins, Sant Simplici, Mas Enric, Boscos i el Llorito.

La primera Trail Tarragona està organitzada pel Patronat Municipal d'Esports de Tarragona i el Club Excursionista Trail Tarraco i ha comptat amb la col·laboració del Club Gimnàstic de Tarragona, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i APIF, Coca-Cola, Fleca Flaqué, Ruzafa, i Automàtic Tàrraco.