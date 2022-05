L'entrada a Tarragona per la N-240 tindrà un pas de zebra amb un semàfor

Està previst en el desenvolupament del Pla Parcial 1 per connectar la zona de Joan XXIII amb el barri de Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 26/05/2022 a les 20:17

L'entrada a la ciutat de Tarragona per la carretera de Valls, la N-240, tindrà un pas de vianants amb semàfor per aconseguir una major permeabilitat per als vianants quan hagin de traspassar des de la zona de l'hospital Joan XXIII al barri de Sant Pere i Sant Pau.Segons ha apuntat el conseller de Mobilitat del consistori tarragoní, Xavier Puig, «el govern de la ciutat és conscient de la necessitat d'endreçar l'entrada de Tarragona per la carretera de Valls. En aquest sentit, el Pla Parcial 1 i el Pla Parcial 30 de Pou Boronat són dues grans oportunitats per fer-ho».Puig ha explicat que, a partir del desenvolupament urbanístic de la zona i «d'acord amb els requeriments de l'Ajuntament, serà el Pla Parcial 1 el que, en la seva pròpia urbanització, instal·larà aquest pas de vianants amb semàfor que connectarà Sant Pere i Sant Pau amb l'entorn de Joan XXIII».

D'aquesta manera, es donarà resposta a una històrica reivindicació dels veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau. El president de l'Associació de veïns La Unió d'aquest barri, Gabriel Muniesa, ha valorat molt positivament aquesta intenció de l'Ajuntament tarragoní.



«Actualment, per traspassar la carretera des del nostre barri i anar fins a la zona de Joan XXIII, un hospital públic on acudeix molta gent, has de fer una volta molt llarga per anar al pas elevat ubicat més al nord, davant de l'entrada de l'escola Estela i el col·legi de Pràctiques», explica Muniesa.



A això se li afegeixen els estudiants, professors o personal d'administració de la URV que viuen a l'entorn de l'hospital i que han d'anar al Campus Sescelades. «Molts d'ells prefereixen creuar la carretera i saltar la mitjana, amb dos carrils de pujada i dos de baixada, la qual cosa suposa un perill important». És per això que Muniesa està molt satisfet amb aquest compromís del consistori.

Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Luís Trinidad, també havia proposat aquesta solució de pas de vianants amb semàfor per evitar els possibles accidents i atropellaments que pot suposar que la gent salti la mitjana de la carretera per passar d'una zona a l'altra. Trinidad, però, no es queda només amb això, sinó que també reivindica «una vorera en condicions per a què els vianants puguin circular-hi sense perill i amb comoditat».

Des de l'Ajuntament, el conseller de Mobilitat, Xavier Puig, ha apuntat que, «efectivament, es tracta d'un dels semàfors més importants que tenim per davant amb l'objectiu de donar prioritat i seguretat als vianants, quelcom que és molt important per al govern de Tarragona».

A més dels presidents de les dues associacions de veïns del barri, molts ciutadans, a nivell particular, han publicat a les xarxes socials diverses queixes per aquesta manca de connexió entre les dues zones per als vianants. Se senten «marginats» i apunten que «també som de Tarragona, encara que no visquem al centre».



Amb aquest compromís, doncs, l'Ajuntament donarà resposta a una demanda llargament reivindicada i posa solució als endèmics problemes de connexió entre el centre i els barris que hi ha a Tarragona.