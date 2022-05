Investiguen la regidora Paula Varas per una denúncia de l'exgerent de Tarragona Ràdio

Se li atribueix els delictes d'usurpació d'atribucions i suplantació de la identitat

L'exgerent de Tarragona Ràdio, Josep Maria Bonet, ha presentat una denúncia contra la regidora Paula Varas, també presidenta del Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT). Bonet també ha denunciat a Núria Pallarès Martí, secretaria d'EMMCT. A ambdues se'ls atribueix delictes d'usurpació d'atribucions i suplantació de la identitat.Segons Bonet, la presidenta i la secretaria d'EMMCT haurien utilitzat el seu certificat digital sense el seu consentiment ni autorització, un cop ell ja no hi treballava a l'empresa d'on va ser acomiadat com a director comercial, el setembre del 2019. El Tribunal de Lo Social número 2 de Tarragona va declarar l'acomiadament improcedent i va ordenar el reingrés de Bonet a la plantilla de Tarragona Ràdio o una indemnització econòmica de gairebé 48 mil euros.Tot i sol·licitar resposta a les dues citades, Bonet assegura que no va en va rebre. Per aquest motiu ha presentat una denúncia ja que considera que van incórrer en un delicte de suplantació d'identitat i usurpació de funcions.Davant aquests fets, el Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona ha decidit citar a la regidora Paula Varas i la secretària Núria Pallarès perquè donin explicacions. A més d'ordenar a l'Agència Tributària que faciliti tota la documentació sobre les actuacions dutes a terme per l'EMMCT en les quals es va fer servir el certificat digital emès a nom de Josep Maria Bonet.