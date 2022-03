Un prototip de la URV que imita com es mouen els peixos millora les turbines

El projecte ha analitzat com es millora l'eficiència fent més flexibles part de les pales dels aerogeneradors d'eix vertical

Actualitzada 29/03/2022 a les 17:46

Un prototip de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que imita com es mouen els peixos en l'aigua millora un 12% l'eficiència de les turbines dels aerogeneradors, segons informa la universitat de Tarragona i Reus.Es tracta d'un projecte del Laboratori d'Interacció Fluït-Estructura (LIFE), publicat per la revista científica Energy Reports, que ha analitzat com es millora l'eficiència fent més flexibles part de les pales dels aerogeneradors d'eix vertical.L'investigador principal, Francisco Huera-Huarte, amb un llarg recorregut en disseny inspirat en la naturalesa, assenyala que van estudiar com «els peixos aprofiten la flexibilitat de les aletes». Així, van traslladar aquest concepte de «propulsió bioinspirada» a les turbines i van crear un prototip d'aerogenerador d'eix vertical amb part de les pales flexibles.Les proves en el túnel de vent de la URV han determinat que proporcionen un 12% més d'eficiència; que aquesta millora depèn únicament de la pala (feta amb fibra de vidre) i que no és necessari que sigui tota flexible, sinó només una part.«No es necessita motor ni cap element extra, depèn únicament del material i del flux, que és el que fa que es deformi de certa manera i incrementi l'eficiència», assenyala Huarte.El següent pas és combinar les proves d'aquest prototip amb un altre estudi en un túnel d'aigua i, posteriorment, a major escala en espai obert i amb situacions de vent reals per saber quina part de la pala és la que guanya més eficiència quan és flexible.