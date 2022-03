Torna el Casal X Setmana Santa del 5 al 14 d'abril a l'Espai Kesse

Entre les propostes d'oci hi ha un taller d'iniciació al Tik Tok a càrrec de Walter Capdevila

Actualitzada 29/03/2022 a les 12:22

El Casal x Setmana Santa se celebrarà del 5 al 14 d'abril a l'Espai Jove Kesse i al campus virtual. La 9a edició es farà en dues etapes: una de prèvia la setmana del 5 al 9 d'abril durant totes les tardes, de 16.30 a les 21h i la pròpia de vacances de l'11 al 14 d'abril a l'Espai Jove Kesse, durant tot el dia. Les opcions estan dirigides a joves de 12 a 35 anys per les diferents activitats i serveis que ofereix l'espai. Aquesta iniciativa de programació oberta pretén aproximar els recursos i serveis l'equipament municipal durant l'any.Com activitats formatives i d'educació està previst realitzar el curs de premonitor/a de lleure o Iniciació al voluntariat, per a joves de 16 a 17 anys. També es realitzarà el taller d'iniciació al Tik Tok realitzat per Walter Capdevila i es projectaran sis curts documentals realitzats per l'alumnat de tercer curs de Comunicació Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili els dies 5, 6 i 7 d'abril a la sala d'actes de l'Espai Jove Kesse.Enguany que se celebra l'Any Europeu de la Joventut, s'ha organitzat conjuntament amb Europe Direct Tarragona, la realització de 4 capses d'aprenentatge, on es treballarà diferents ODS (Objectius de desenvolupament Sostenible) a mode d'enigma. Les persones participants hauran d'estar disposades a viure aventures i resoldre enigmes per tal d'assolir l'èxit per tal de superar els reptes que les capses amaguen. Misteris amagats rere d'un cadenat, pergamins que oculten secrets o estris tecnològics que cal saber emprar són algunes de les accions que els esperen.A banda, les persones joves que accedeixen als espais podran participar durant cada tarda d'activitats diverses com cuina de creps, manualitats, challenges, jocs, proves amb QR... I com a propostes culturals, les exhibicions de les aules joves de dansa i cultura urbana, a més d'un show de Drag queens joves. L'Espai Jove Kesse durant les vacances de Setmana Santa estarà obert a les tardes de 16.30 a 21h.

Les inscripcions s'han obert aquest dimarts i es poden realitzar presencialment als espais joves o a través del web tarragonajove.org/programacio.