Nadal s'enfronta a Sandra Ramos a Tarragona per no haver votat amb l'executiu

La dirigent socialista respon que abans caldria fer fora la CUP i Pinedo

Actualitzada 28/03/2022 a les 20:55

El portaveu de Junts Per Tarragona, Dídac Nadal, es va enfrontar directament a la regidora del PSC Sandra Ramos per no haver votat a favor de l'expedient modificatiu de crèdit que presentava la seva coalició. «Estem en una crisi energètica, econòmica i social després de la pandèmia», va dir Nadal, «i encara que a vostès i a nosaltres no ens agradi, la situació és la que és. Per aquesta raó, les partides d'aquest modificatiu de crèdit són ineludibles, inqüestionables i improrrogables», li va dir, i després va afegir que el PSC hagués fet millor si s'hagués avingut a negociar i aprovar els pressupostos de 2022.

Ramos, que no es va impressionar gens per aquestes crítiques, va contestar tot seguit que «si volen tenir un pressupost és ben fàcil. Només han de fer fora la CUP de l'equip de govern, i també Hermán Pinedo (el regidor de Patrimoni), perquè és un trànsfuga. Si s'atreveixen a fer aquest pas, li asseguro que hi haurà pressupost».

Les paraules de la portaveu del PSC van crear força agitació a la sala de sessions, que no s'esperava aquest estil tan directe de la regidora.

Cal recordar que, al desembre de l'any passat, durant l'últim tram de la negociació pressupostària que no va fructificar, un cop En Comú Podem va anunciar que no aprovaria els pressupostos va haver un intent de negociació entre els socialistes i els membres de la coalició de govern, però tot seguit va fracassar perquè el PSC va acusar ERC i els seus socis de no tenir-los «respecte institucional». El PSC sempre s'ha mostrat contrari a compartir els escons del govern amb la CUP, i ho recorda sovint.