L'EMT de Tarragona habilita un telèfon pel servei a demanda de cap de setmana

Els usuaris que necessitin utilitzar les línies 13 i 55 han de trucar amb antelació

Actualitzada 28/03/2022 a les 22:10

El servei d'autobusos de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona porta diverses setmanes presentant afectacions, tant de dilluns a divendres com dissabtes i diumenges, per la manca de personal. Per a les incidències del cap de setmana, l'EMT va habilitar un número de telèfon per realitzar un servei a demanda a les línies 13, 55 i 22. Paral·lelament, asseguren que estan intentant cobrir el màxim de línies possibles per tal que les incidències siguin mínimes. Per aquest motiu, segons informen, el criteri de selecció de línies afectades durant el cap de setmana té en compte dos paràmetres: el nombre habitual de viatgers en la línia en qüestió i la cobertura pròxima a la zona afectada.

Tanmateix, les línies 13 i 55, on segons exposen hi acostuma a pujar un reduït nombre de viatgers, presenten un servei exclusiu a la demanda a totes les parades per connectar nuclis de població apartats del centre. D'aquesta manera, si algú necessita que l'autobús el reculli, pot trucar amb antelació al telèfon 671 008 219, tal com expliquen des de l'EMT. Aquest mateix cas es repeteix d'una manera similar a la línia 22, on funcionen els horaris de diumenge i existeix la possibilitat d'arribar a l'estació de tren si hi ha usuaris que ho sol·liciten. El servei especial de la línia 22 també està pensat per ajudar persones amb movilitat reduïda. A més, en aquesta mateixa línia, si algun usuari del barri del Port desitja anar al centre pot trucar al mateix telèfon i l'autobús passaria prop de la zona.

Precisament, el barri del Port és un dels més afectats per les incidències de cap de setmana, ja que les línies 21 i 23 estan sense servei els dissabtes i diumenges. Des de l'associació de veïns del barri ja han mostrat la seva disconformitat perquè els suposa dificultats a l'hora de moure's per la ciutat. Des de l'EMT expliquen que aquestes línies acostumen a presentar pocs passatgers i que la línia 22 fa un recorregut similar que pot ajudar a cobrir les necessitats. Mentrestant, el comitè d'empresa i l'EMT continuaran amb les jornades de mediació demà, tal com explica el secretari del comitè d'empresa, Rubén Vaquero, per tal d'arribar a un acord. «Sembla que ens apropem de mica en mica, però no hi ha res definitiu», assenyala Vaquero. La vaga de conductors d'avui i dijous busca revertir la situació de manca de personal i d'estructuració en l'empresa que reclamen els treballadors.