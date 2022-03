En estat greu una dona gran després d'un incendi al seu pis a Tarragona

Els fets han passat a les tres de la matinada en un bloc de l'avinguda Catalunya

Una dona gran ha resultat ferida de gravetat després que el seu pis de Tarragona s'hagi incendiat. Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 03.16 hores d'aquesta matinada, d'un incendi a la segona planta d'un edifici de planta baixa i 8 pisos d'alçada, a l'avinguda Catalunya de Tarragona.Fins al lloc s'hi han desplaçat 5 dotacions dels Bombers: una autoescala, tres camions d'aigua i un vehicle lleuger de coordinació i comandament. A la seva arribada la majoria de veïns, gairebé una cinquantena, havien sortit a l'exterior dels seus domicilis. A lloc, també hi havia efectius de la Guàrdia Urbana.El foc ha afectat el menjador d'un pis de la segona planta i la resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. En una de les habitacions s'ha localitzat una dona, d'avançada edat, que ha estat evacuada a l'exterior del pis fins a la primera planta, on ha estat atesa pels professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques. La dona ha estat traslladada, en estat greu, a l'Hospital Joan XXIII.A les 03.39 hores l'incendi ja s'ha donat per controlat. A partir d'aquest moment, s'han iniciat les tasques de ventilació, recerca i revisió de tot l'immoble per assegurar que no hi hagués més persones afectades. Finalitzades aquestes tasques i confirmada l'habitabilitat i seguretat estructural de l'edifici, totes les persones han pogut retornar als seus domicilis.En el dispositiu també hi han treballat 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 3 ambulàncies del SEM i efectius de la Guàrdia Urbana.