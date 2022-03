Els socialistes no volen que el consistori pagui l'estudi de l'aire a Tarragona

La CUP acusa de «filibusterisme» la regidora socialista Sandra Ramos

El grup municipal del PSC va presentar una esmena al plenari d'ahir on es preveien tot un seguit d'actuacions que es podrien finançar si es donés de baixa la partida de 374.228 euros dedicada a finançar l'estudi de qualitat de l'aire. La portaveu, Sandra Ramos, ho va justificar en el fet que «l'Ajuntament té recursos limitats» i va argumentar també que una despesa d'aquestes caracterísiques correspon a la Generalitat, a més que no es pot circumscriure a l'àmbit local, perquè les indústries petroquímiques no estan al terme municipal de Tarragona sinó a les localitats de les rodalies.

L'esmena socialista es va interpretar com un atac directe del PSC a la CUP, ja que aquest estudi ha estat, tradicionalment, una de les seves reivindicacions principals. Mentre els regidors no adscrits i els grups del PP i Ciutadans anunciaven la seva intenció de votar a favor de l'esmena socialista, Inés Solé, de la CUP, va acusar Sandra Ramos de «filibusterisme» i «d'estar al servei dels poders fàctics». Dídac Nadal, de Junts per Tarragona, es preguntava «quin inconvenient hi ha en que aquest estudi es dugui a terme?».



ERC, per la seva banda, va acusar els socialistes de dur al plenari «una proposta molt poc treballada», ja que no havia passat per comissió i s'havia presentat allí directament, segons el portaveu Xavier Puig. ECP no es va pronunciar, i es va abstenir en la votació. L'esmena socialista va obtenir 13 vots a favor i 13 en contra. La votació es va haver de repetir i hi va haver el mateix resultat. Finalment va haver de ser l'alcalde, Pau Ricomà, qui desempatés la situació amb el seu vot de qualitat, que va ser a favor del «no», cosa que va salvar l'estudi.