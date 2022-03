El president del TSJC alerta d'una «càrrega excessiva» als jutjats tarragonins

Mentre que el responsable de l'Audiència ha mostrat «certa inquietud» per si la Generalitat té prou recursos econòmics per construir la ciutat judicial

Ciutat judicial

Falten jutges

El president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau, ha afirmat aquest dimarts que confia que la instrucció del cas IQOXE estigui acabada «cap a l'octubre». Perarnau ha concretat que la peça principal, que investiga les causes de l'explosió a l'empresa química tarragonina, és la que «sens dubte» presenta «més dificultat», mentre que la investigació judicial de les dues peces separades s'acabaria «una mica abans». Alhora, el president de l'Audiència ha expressat «certa inquietud» per si la situació econòmica de la Generalitat pot endarrerir la construcció de la nova ciutat judicial de Tarragona, que està previst que s'inauguri el 2026. «No podem esperar 25 anys més», ha sentenciat.Perarnau ho ha explicat durant una roda de premsa en motiu de la celebració de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que s'ha celebrat aquest dimarts a Tarragona. Es tracta d'unes reunions que el TSJC fa un cop l'any a cadascuna de les demarcacions, però que a causa de la pandèmia feia tres anys que no se celebrava a l'audiència tarragonina.Respecte IQOXE, Perarnau ha indicat que és una causa «de sensibilitat màxima per les repercussions que té per la ciutat de Tarragona» i ha assegurat que la instrucció «s'està produint a un ritme accelerat», si bé es va iniciar ja fa més de dos anys. «Estem pendents de proves pericials. Els Mossos encara n'han d'aportar alguna», ha assenyalat. Amb tot, ha reconegut la «dificultat» que suposa la investigació, especialment de la peça principal, que mira d'esbrinar què va provocar la deflagració del reactor de l'empresa química i que va causar la mort de tres persones el gener del 2020.A dia d'avui la causa té tretze parts personades i encara hi ha opcions que se n'afegeixin més. Això fa que, de cara al judici, l'Audiència de Tarragona tingui problemes d'espai. Perarnau ha afirmat que amb les infraestructures que hi ha i amb la normativa sanitària actual «no hi ha lloc per fer el judici». «Potser s'haurà de buscar un altre lloc» fora de les instal·lacions judicials, ha afirmat. Tot i això, es mostra esperançat que la situació pandèmica millori i no calgui marxar fora dels jutjats.La manca d'espai per celebrar macrocauses és una de les grans mancances que té l'Audiència Provincial. El Departament de Justícia ha anunciat, després de dècades d'endarreriment, la construcció d'una nova ciutat judicial a Tarragona. La construcció està previst que comenci el 2023 i s'acabi el 2023 i enguany s'ha d'aprofitar per reformular el projecte que es va fer l'any 2006. Perarnau ha dit que s'han de fer canvis «importants», com ara definir espais per fer macrocauses, una modalitat que no estava prevista en els plans inicials. «També cal una nova oficina judicial», ha reclamat.Amb tot, Perarnau ha expressat «certa inquietud» perquè si la Generalitat no aprova uns nous comptes hi pot haver un endarreriment de les obres. «Dependrà de si Justícia té pressupost per abordar un projecte que costarà 90 o 100 MEUR», ha comentat. I ha afegit: «Per part nostra intentarem impulsar i incentivar dintre de les nostres possibilitats que no es pari. Si no és el 2026 acceptem que sigui uns anys posteriors, però no podem esperar 25 anys més per la ciutat judicial, que ja és el que portem a dia d'avui», ha manifestat.La reunió de la Sala de Govern del TSJC ha estat encapçalada pel seu president, Jesús María Barrientos, que ha fet un repàs de les «necessitats del territori» en l'àmbit judicial. «Durant aquest any hem activat mecanismes per ajudar i reforçar aquells organismes judicials que necessiten suport de manera justificada», ha exposat.Barrientos ha fet un repàs exhaustiu de la situació en les diferents seccions i partits judicials de la demarcació. En aquest sentit, ha indicat que a la ciutat de Tarragona hi ha una «càrrega excessiva» als jutjats de primera instància i que s'han reforçat diferents organismes, com ara els jutjats penals 1 i 5. A l'Audiència Provincial hi falten diversos magistrats i a la secció civil s'acumulen més de 1.500 assumptes.