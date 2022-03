El Joan XXIII incorpora els catèters TAVI en les intervencions d'implant de vàlvules aòrtiques

La previsió és realitzar unes 30 o 40 intervencions l'any

Actualitzada 29/03/2022 a les 13:22

El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha començat aquest mes de març a fer implants de vàlvules aòrtiques mitjançant catèters, intervenció coneguda com a implant transcatèter de la vàlvula aòrtica (TAVI). El centre va intervenir dos pacients de 82 i 87 anys, els quals s'han recuperat amb normalitat i ja tenen l'alta hospitalària.Des de fa més de cinc anys, els professionals tarragonins feien aquesta intervenció a l'Hospital Universitari Vall Hebron de Barcelona. Però recentment, el CatSalut ha autoritzat que aquests procediments es duguin a terme a l'hospital de Tarragona.«La previsió és realitzar unes 30 o 40 intervencions l'any, de moment, perquè en un futur augmentarà la franja d'edat dels pacients que s'hi puguin sotmetre», ha assegurat el cap de Servei de Cardiologia, el doctor Alfredo Bardají. Actualment, aquestes intervencions es fan a pacients de més de 80 anys, però es preveu que en un futur pròxim es facin a partir dels 70 anys.La intervenció consisteix a introduir una vàlvula biològica dins del cor, per substituir la vàlvula aòrtica sense la necessitat de realitzar cirurgia cardíaca. L'especialista del Servei de Cardiologia, la doctora Cristina Moreno, explica que «per a col·locar la vàlvula s'accedeix per l'artèria femoral, amb un catèter, i la vàlvula, que està plegada, es porta fins al cor on es desplega en el lloc exacte on ha d'anar».