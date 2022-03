El Festival Internacional Teatre Màgic arriba a Tarragona al mes d'abril

El festival creix en aquesta 16a edició amb la incorporació a la programació de tots els centres cívics de la ciutat

Actualitzada 29/03/2022 a les 17:03

El món de la màgia es donarà cita als escenaris de Tarragona per setzè any consecutiu amb el Festival de Teatre Màgic, que del 3 al 29 d'abril oferirà una selecció dels espectacles d'il·lusionisme més innovadors de l'actualitat. El festival, que compta un any més amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i la direcció artística del tarragoní Marc Gerard, s'ha convertit en un referent, no només a Catalunya, també a Europa, després de comptar amb diferents premis mundials de màgia que han actuat a la ciutat en els darrers anys.

La caixa escènica del Teatre Tarragona ha acollit aquest matí la presentació d'aquesta 16a edició, a càrrec de la consellera de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, i del mateix director del festival, el Mag Gerard. Solé ha felicitat i ha agraït la implicació de l'organització del Teatre Màgic i ha celebrat que, «novament, la ciutat de Tarragona pugui viure un mes dedicat a la màgia amb una programació variada i de qualitat per a tots els públics».



La consellera Solé ha destacat que, com a novetat d'aquesta edició, «el festival s'escamparà per tota la ciutat a través dels seus Centres Cívics amb el cicle Màgia als barris, que farà més participativa que mai aquesta edició». Per la seva banda, el Mag Gerard ha explicat que «amb aquesta edició hem volgut traslladar el festival de la tardor a la primavera i convertir Tarragona durant aquest mes d'abril en un gran aparador internacional de màgia».

La programació

Els reconeguts Màgic Andreu, Pep Bou, Adrian Soler, Marí Magic Cia i el Mag Gerard donaran el tret de sortida al festival amb un espectacle inaugural, Màgia 5 estrelles, creat especialment per a l'ocasió i per representar al Teatre Tarragona aquest diumenge 3 d'abril a les 18 h. Aquesta proposta, per a tota la família, ofereix un fantàstic viatge per totes les especialitats de la il·lusió per demostrar que, amb la màgia, qualsevol cosa és possible.

Els centres cívics de Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Torreforta, Llevant, Sant Salvador i la Part Alta acolliran dins el cicle Màgia als barris, entre altres, al francès Jean Phy i als argentins Brando i Silvana, amb propostes que combinen la màgia amb el teatre i les ombres xineses.

També, durant les pròximes setmanes, la màgia arribarà a la Sala Trono amb la maga Amèlie i els mentalistes Ariel Hamui i David Baró; a la Biblioteca Pública de Tarragona amb un espectacle de màgia i llibres; al Teatre El Magatzem amb la màgia solidària d'Aliskim a favor d'Aspercamp; i a l'Espai Kesse amb una masterclass de trucs amb el mòbil i el cabaret màgic del Mag Stigman. A més, el mag Daniel Arbonés ens descobrirà els secrets de les capses de màgia i com fer il·lusionisme interactiu.

Les entrades ja estan a la venda. Tota la informació de la programació es pot consultar a www.teatremagic.es.



