ECP vota amb el govern de Tarragona i permet que s'aprovi el modificatiu de crèdit

ERC i els seus socis disposen ara de més de setze milions d'euros per fer els seus projectes malgrat el pressupost prorrogat

Actualitzada 28/03/2022 a les 22:54

El grup municipal d'En Comú Podem va votar ahir a favor de la proposta de l'equip de govern pel segon expedient modificatiu de crèdit d'enguany, superior als setze milions d'euros, permetent d'aquesta manera que fos aprovat per majoria. Aquest es el primer cop, després de la ruptura entre ERC i ECP, que els Comuns faciliten explícitament una acció de govern rellevant de la coalició que encapçala l'Ajuntament. La resta de partits de l'oposició no van acceptar les propostes de l'equip de Pau Ricomà i es van mantenir contraris a les iniciatives detallades a l'expedient.

Tant els socialistes com la diputada no adscrita Sònia Ors havien presentat esmenes, que acabaven totes amb el mateix resultat: 13 vots a favor i 13 en contra, amb l'abstenció del grup dels comuns. Aquesta situació obligava a repetir la votació i, com que el resultat es repetia, Pau Ricomà havia de recórrer al seu vot de qualitat per desempatar i desestimar les esmenes. En canvi, quan es va tractar de votar l'expedient en el seu conjunt, la regidora d'ECP, Carla Aguilar-Cunill, va indicar que el text que els hi presentaven consistia en «partides necessàries per tirar la ciutat endavant», tot remarcant que els comuns «volem facilitar que s'aprovi».

Quan es va fer la votació, però, es va reproduir la situació anterior, amb un empat a 13. En repetir-la, com és preceptiu, ECP va canviar el sentit del seu sufragi, i va votar a favor dels comptes d'ERC i l'equip de govern. Amb aquesta acció, Aguilar va fer palesa la seva declaració de suport, evitant que Ricomà aprovés l'expedient gràcies al seu vot de qualitat deixant així sense efecte les declaracions anteriors d'Aguilar.

Partides necessàries

El regidor de Serveis Generals, Jordi Fortuny, havia definit abans aquest expedient com un grup de «partides necessàries per mantenir el que es fa a la ciutat», entre les quals va destacar les subvencions a entitats esportives, les federacions veïnals, les colles castelleres, el Fons de Cooperació, així com els casals d'estiu, el Palau d'Esports i les festes de Sant Magí i Santa Tecla. També va remarcar l'assistència financera que rebrien les empreses públiques municipals i l'habitatge social.

En alguns d'aquests punts va coincidir Carla Aguilar, en anunciar que el seu grup considerava essencials la promoció de l'habitatge social, la recuperació del Fons de Cooperació Internacional, els casals d'estiu i els casals assistits per a les persones que els necessitin, les millores en l'espai públic i el pàrquing dissuassori del passeig Torroja. Fortuny, per la seva banda, va xifrar el total del modificatiu de crèdit en 16.009.000 euros.

El grup socialista va voler aclarir que el vot negatiu a la proposta de l'equip de govern era «un vot de protesta», en paraules de la portaveu Sandra Ramos, perquè en l'expedient hi havia punts amb els quals podien estar d'acord i altres no tant, però «ens ho barregen tot en un sol document», va dir. Segons Ramos, els socialistes es van reunir amb el regidor de Serveis Generals, Jordi Fortuny, i li van presentar propostes per valor de 771.000 euros que el regidor no va acceptar, «i per això protestem». Fortuny va replicar-li, a ella i a la resta de l'oposició, amb un comentari dur: «Acaben de dir no a un munt de coses. Acaben de dir no a Tarragona».

Pel grup de Ciutadans va intervenir Lorena de la Fuente, que es va queixar que en el document no hi havia diners per a sectors essencials com ara «el personal municipal, el transport adaptat o les inversions culturals», i també va posar de manifest que «paguem un preu molt elevat pel contracte de recollida de la brossa». De la Fuente també va dir que no entenia que es dediquessin fons a les atencions protocolàries de la regidoria de Patrimoni, mentre es podien detectar moltes mancances en el propi patrimoni de la ciutat.

Mentre el PP també seguia aquesta línia argumental, els socis de l'equip de govern van fer costat al regidor de Serveis Generals. Inés Solé, de la CUP, va remarcar que «estem donant resposta a necessitats històriques» i es va referir a la «dignificació de la tasca dels treballadors dels serveis socials de la ciutat» i a la inversió en cultura, que inclou partides dedicades a les festes majors i fer obres als teatres Tarragona i Metropol.

En nom d'ERC, Xavier Puig va donar les gràcies a ECP, que amb el sentit del vot «ha decantat la balança. Ara podrem tirar endavant totes les activitats, que són polítiques de benefici directe per a la ciutat de Tarragona», va dir. Per ERC, si l'oposició hagués aconseguit «tombar tot això, no li hagués fet cap bé a la ciutat», va dir Puig. L'alcalde, Pau Ricomà, es va referir a la necessitat que s'assoleixin més acords entre els grups, perquè «ara és hora de consensos», va concloure.