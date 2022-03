Dos bombers del Parc Químic van a Ucraïna en la nova expedició

La caravana disposa de 44 places per transportar refugiats

Ahir al matí va sortir del Parc de Bombers de Girona la segona expedició humanitària de Bombers per Ucraïna. Igual que la primera caravana, que va tornar a Catalunya el passat divendres a la tarda, el comboi l'integren set furgonetes, de les quals n'hi ha de llogades, de particulars i de finançades directament per bombers dels parcs de Matadepera i Cadaqués i pel Parc Químic de Tarragona. En total, 16 bomberes i bombers que provenen del Camp de Tarragona (4), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (4), les comarques de Girona (3), les Terres de l'Ebre (2), la Catalunya central (2) i els grups operatius dels Bombers de la Generalitat (1). Entre el personal voluntari de Tarragona destaca la presència d'un parell de bombers del Parc Químic. El comboi es completa amb la presència d'un intèrpret ucraïnès de l'Associació Helping Hand to Ukraine.La caravana de Bombers per Ucraïna disposa de 44 places per transportar persones refugiades. L'expedició les anirà a buscar a Korczowa, a la frontera de Polònia amb Ucraïna. És previst que hi arribin dimecres al matí.Bombers per Ucraïna aprofita el viatge d'anada per dur material divers per als bombers de Kíiv i Zhytomyr, bàsicament, cascos, espatlleres, jaquetons, sobrepantalons i botes. La col·lecta s'ha fet en cooperació amb Acció Solidària i Logística (ASL). En aquest paquet també hi ha la donació feta pels bombers del Parc Químic de Tarragona. Bombers per Ucraïna és una iniciativa personal i el finançament de les expedicions prové d'aportacions particulars.