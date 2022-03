Veïns de SPiSP recullen vora sis tones de brossa a l'entorn del barri

Van trobar carros de supermercat, una pilona del Serrallo, matalassos i una cabina d'hidromassatge, entre altres

Actualitzada 27/03/2022 a les 20:33

Els veïns de Sant Pere i Sant Pau van dedicar el matí d'ahir a netejar el barri i el seu entorn. L'activitat, organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, va reunir unes 180 persones, les quals van aconseguir arreplegar una quantitat aproximada de sis tones de brossa, el doble que l'any passat, segons va explicar el president de l'organització, Lluís Trinitat. La jornada va començar a les 10 hores i va acabar al migdia amb un dinar en grup al Parc de la Muntanyeta, on diferents famílies van menjar fideuà mentre escoltaven música de fons. Tant les cadires i taules com l'equip de música els va cedir la Federació de Veïns Segle XXI.

L'any passat l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau ja va dur a terme aquesta activitat i van arribar fins el pont del Diable. Aquest any, el recorregut va ser diferent. «En un principi volíem cobrir la zona de l'institut, del centre cívic, de l'escola Marcel·lí Domingo, de la Muntanyeta, però en veure l'afluència de gent hem decidit fer més grups i enviar gent també a la zona de Violant d'Hongria, Miquel Servet i el pàrking de camions», va informar Trinitat. Carros de supermercat, pneumàtics, una cabina d'hidromassatge, matalassos o, fins i tot, una pilona del Serrallo van ser alguns dels objectes voluminosos que van recollir i, com la resta de la brossa, van dipositar a un dels vuit punts de recollida «perquè demà Foment passi a buscar-les», va apuntar Trinitat.

Van ajudar en la jornada alguns regidors de l'Ajuntament, com Sergio Piriz, del grup de Ciutadans, o Berni Álvarez i Cristina Berrio, del PSC, tal com va expressar Trinitat. També va participar el president del comitè d'empresa de FCC Medi Ambient (empresa col·laboradora en l'activitat i encarregada de la neteja de la ciutat) i secretari general de Sanejament Urbà UGT Tarragona, Ángel Martín. «Hi ha d'haver més civisme. La gent s'ha de conscienciar que els boscos també són nostres, hem de mantenir-los nets», va assenyalar Martín, agraït per la feina dels veïns de Sant Pere i Sant Pau. També va afegir que «l'entorn d'alguns barris i els afores són les zones més afectades que veiem. La gent es pensa que té la llibertat per fer el que vulgui i cada dia embruta més, la quantitat de bosses que hem omplert és increïble». Segons va manifestar Martín, des de la FCC pateixen l'incivisme a diari: «Comences a les 6 del matí a netejar carrers i cap a les 9 ja torna a estar brut. Som 380 treballadors, treballant en torns de matí, tarda i nit, però encara que fòssim 1.000 seguiríem estant en la mateixa situació». Considera l'educació bàsica per solucionar el problema. Trinitat, precisament, va indicar que aquest era també un dels objectius de l'activitat, «cohesionar el barri i transmetre determinats valors als nostres fills».