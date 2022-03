Mentrestant està a l'espera que l'Ajuntament de Tarragona li atorgui la llicència d'obres

Actualitzada 28/03/2022 a les 16:29

Ten Brinke està esperant que l'Ajuntament de Tarragona li atorgui la llicència per poder iniciar ben aviat les obres de Tarraco Centrum una vegada acabades les del PPU10. El tràmit el van sol·licitar el 2021 però encara no han rebut resposta. Tot i això, Ten Bri Brinke ja disposa de la llicència comercial concedida per la Generalitat de Catalunya.Mentrestant, Ten Brinke està avançant amb les negociacions i tancant el puzle del mix comercial amb operadores de primer nivell. Segons Joaquín Alonso, responsable del projecte, «estem desitjosos d'executar aquest projecte ambiciós a Tarragona, que per a nosaltres és un enclavament estratègic, dotat d'una magnífica infraestructura, a més d'una alta demanda d'àrea comercial, que el converteixen en molt atractiu per als operadores prime amb els que col·laborem i amb els que estem en negociacions obertes per acabar de tancar els que seran els llogaters del parc comercial».«Tarraco Centrum serà un espai comercial sostenible, modern, atractiu, obert, espaiós i ordenat, on les marques tindran visibilitat i els clients tindran moltes facilitats per venir a fer les compres», ha afegit.