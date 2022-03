Persecució policial per aturar un conductor begut i drogat que circulava sense permís

Els Mossos van aconseguir detenir-lo a la T-11 a Tarragona

Actualitzada 28/03/2022 a les 13:45

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 23 anys, com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària, conduir sense haver obtingut mai el permís, conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues, i per atemptat, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets van tenir lloc ahir, pels volts de les 07.00 hores, durant un control preventiu de trànsit que s'havia muntat al quilòmetre 8,5 de la carretera C-31b, al terme municipal de Tarragona.Els agents van ordenar a un conductor que aturés el turisme en el qual hi viatjaven quatre persones més, moment en què sobtadament, l'home no va fer cas i va accelerar contra els agents, els quals van haver d'apartar-se per evitar ser envestits.El conductor escàpol va continuar la fugida de manera temerària a gran velocitat, en trams de via urbana limitats a 50 km/h, sense respectar els semàfors i duent a terme perillosos avançaments que van provocar que diversos vehicles haguessin de frenar bruscament o fessin maniobres evasives per no col·lidir.Finalment, els mossos, que durant tot el seguiment portaven els senyals acústics i lluminosos activats, van poder aturar-lo una estona després a l'altura del quilòmetre 18 de la carretera T-11, també a Tarragona.Els agents van comprovar que l'home no disposava de carnet de conduir i que acumulava dos d'antecedents policials per conduir de forma temerària i sense permís. En fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar una taxa de 0,47 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, així com positiu en cocaïna i altres substàncies estupefaents. Com a conseqüència d'aquests fets, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.El detingut ha passat aquest matí a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, qui n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.