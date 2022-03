La Protectora d'Animals requereix més donatius per l'augment de les despeses

El treballadors estan amoïnats per la pujada de preus del pinso i la sorra dels gats, a més de la disminució de les subvencions públiques

Actualitzada 27/03/2022 a les 20:07

El pinso i la sorra dels gats són dos més dels productes que han patit un augment en el preu arran de la guerra d'Ucraïna. L'Associació Protectora d'Animals i Plantes de Tarragona està assumint les despeses, tal com explica la seva tresorera, Núria Güell, i busca fòrmules per fer front a la situació. A més a més, aquest any les subvencions per part de les administracions públiques seran menors, «ja que s'ha presentat més gent i hi ha menys per repartir», explica Güell.

La Protectora allotja avui dia gairebé 250 gats, comptant també entre ells els que es troben a cases d'acollida. «Gastem uns 300 quilograms de pinso al mes. Abans ens valia 600 euros, ara ens val uns 660», apunta Güell, qui també assenyala que el preu de la sorra, necessària pels hàbits de l'animal, també ha pujat de preu. D'altra banda, el preu del pinso de gos de moment segueix tenint el mateix cost. I en aquest moment, la Protectora de Tarragona n'acull uns 120.

Més enllà de l'augment de les despeses, la Protectora també ha d'assumir que aquest any la subvenció per part de les administracions públiques serà menor. La Protectora rep anualment diners de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya. També en rebrà enguany, però la quantitat serà inferior, tal com manifesta Güell, «perquè s'han presentat més organitzacions a la convocatòria». Aquestes subvencions per part de l'administració pública es justifiquen pel servei de veterinària, segons comenta la tresorera de la Protectora, que també disposa d'una subvenció de l'Ajuntament de Tarragona gràcies a un conveni, el qual ja s'està gestionant. La resta de fonts d'ingressos, també molt importants, arriben en forma de donatius, quotes de socis, merxandatge i activitats organitzades, com la paradeta solidària que obren una vegada al mes a les mateixes instal·lacions de la Protectora.

Davant la situació actual, Güell considera necessari aconseguir més donatius. «A més, encara que es rebaixi, dubto que el pinso torni al seu preu original», exposa. Mentrestant, la preocupació no desapareix i explica que de moment diferents persones estan aportant el seu granet de sorra: «La gent ens porta de casa mateial de neteja, per exemple». Respecte al preu de la llum, afirma no estar patint les conseqüències perquè l'espai de la Protectora «és una instal·lació municipal». Tot i això, expressa que se senten «amoïnats» pel tema sanitari i d'alimentació a causa dels costos de manteniment. «De totes maneres, estem tan acostumats a patir les bastonades que ja no fan efecte, estem acostumats a rebre-les i superar-les», sentencia Güell, amb l'esperança que el pinso i la sorra tornin al seu preu habitual.

El drama de molts gats

Una altra dificultat, aquesta és permanent, per a les persones de la Protectora, segons assenyala Güell, és cuidar dels gats que, després de viure quasi tota la seva vida a una casa, arriben al centre. «Estan acostumats a una altra vida i de tant en tant es posen tristos, no podem fer que mengin ni beguin i acaben morint de lipidosi hepàtica», relata Güell. Per tractar d'evitar-ho, la Protectora d'Animals dona prioritat als gats domèstics.