La música de Setmana Santa torna al carrer amb el VI Aplec de Bandes

L'acte es va fer al Serrallo, organitzat per l'associació vinculada a la confraria de pescadors

Actualitzada 28/03/2022 a les 07:13

La música tradicional de Setmana Santa es va poder tornar a sentit ahir al carrer, al barri mariner del Serrallo, amb la celebració del VI Aplec de Bandes, que s'havia de dur a terme l'any 2020 i es va ajornar a causa de la pandèmia de la covid. En aquesta ocasió van participar un total de cinc agrupacions musicals, davant d'un públic essencialment familiar que va rebre de bon grat tant la presència dels músics com el bon temps que els va acompanyar.

Les cinc agrupacions van recórrer diversos carrer fins trobar-se, reunides, sota la pèrgola de davant del pòsit de pescadors. Les bandes que van oferir les seves composicions van ser la Banda de Cornetes i Tambors de Sant Pere Apòstol, de Reus, fundada el 2016, la Banda de Tarotes i Timbals de la Germandat nostre Pare Jesús de la Passió, de Tarragona, fundada l'any 1989, la Banda de Cornetes i Tambors Sones de Pasión, de Reus, que data del 2015, l'Agrupació Musical del Cristo del Buen Amor, de Tarragona, del 2018, i la Banda de Tambors i Bombos La presa de Jesús, del 1992 i també de Tarragona.

És aquesta entitat, vinculada a la Confraria de Pescadors, qui va organitzar a partir del 2017 els aplecs de bandes com el d'ahir. Segons va explicar Víctor Pomerol, portaveu d'aquest col·lectiu, «anys enrere vam arribar a tenir 12 o 14 bandes en actes com aquest, però després hi ha haver la pandèmia i tot es va aturar. Ara és qüestió d'anar recuperant els actes poc a poc», afirmava.

En aquest aplec, en els anys anteriors a la covid, Tarragona va rebre bandes de Saragossa, Osca, Terol, València i Castelló.

Entre els actes més destacats del programa de Setmana Santa d'aquests dies hi ha la presentació de l'opuscle de la Congregació de la Mare de Déu de la Soledat, dimecres 30 a les 20 h. a l'església de Natzaret de la plaça del Rei, a càrrec del teòleg Jordi guardià Romeu. El mateix dia i a la mateixa hora es presenta també l'opuscle del Gremi de Pagesos, acte on la coral l'Àncora cantarà fragaments de la Passió segons Sant Mateu.

El dijous 31, a les 20 h. i a l'església de Sant Agustí, de la Rambla Vella, hi haurà la presentació de l'opuscle de l'Associació La Salle, a càrrec de Lluís Mezquida. Divendres, 1 d'abril, a les 20 h. es farà un viacrucis a l'interior de l'església de Sant Francesc, a la Rambla Vella, organitzat per la Germandat de Jesús Natzaré. Tarragona disposa d'un total de 13 agrupacions.