Els veïns de Boscos convocaran un referèndum sobre l'alberg de joves

Acusen la Generalitat de no haver-los lliurat l'expedient del projecte sobre l'antiga Residencial, tal com havien acordat

Actualitzada 28/03/2022 a les 06:27

L'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona ha decidit en assemblea convocar un referèndum a tota la zona de Llevant de la ciutat per veure si s'accepta o no el projecte de reconvertir l'antiga Ciutat del Repòs i de Vacances en un alberg de joves. Si guanya el «no», com els convocants esperen, estan disposats a emprendre accions reivindicatives per aturar la instal·lació. Els veïns se senten decebuts per la promesa de la Generalitat d'enviar-los l'expedient que va aprovar Brussel·les per concedir fons Next Generation a l'obra, ja que diuen que la documentació que han rebut no coincideix amb la seva demanda. Divendres passat, en assemblea, van decidir persistir en els seus projectes de reivindicacions. El referèndum es faria a finals del mes d'abril.

El president de l'AV de Boscos, Josep Anton Solé, ha indicat que, malgrat el compromís de la delegada del govern de la Generalitat, Teresa Pallarès, d'enviar-los l'expedient, divendres passat, unes hores abans de l'inici de l'assemblea, van rebre un document «que més aviat semblava un fulletó de propaganda», on s'explicava que són els albergs de joves de la xarxa de la Generalitat i quines perspectives tenien de convertir la Ciutat del Repòs i de Vacances en un equipament més d'aquesta xarxa.

Decisió informada

Solé ha remarcat que aquest no és el document que van demanar, i que no els serveix per prendre una decisió informada. Segons el president, «nosaltres volem veure l'expedient aprovat per Brussel·les, perquè estarà sotmès a la fiscalització de la Unió Europea. Sabem que una concessió així, de 15 milions d'euros, no pot ser discrecional, sinó que s'ha d'ajustar als paràmetres concrets que es detallen en el text. Això ens donava la seguretat que l'alberg fos, efectivament, un alberg, i no un altre tipus d'institució com els rumors han fet córrer en diverses ocasions». De fet, els veïns temen, i s'oposen, el fet que les instal·lacions acabin acollint menors estrangers no acompanyats, cosa repetidament desmentida per l'Ajuntament i la Generalitat.

En comprovar que no tenien les garanties que esperaven rebre del govern català, responsable de l'equipament, l'assemblea de l'AV va optar per convocar el referèndum que es proposava. Queda per decidir la data, que serà entre finals d'abril i primers de maig. Els votants a qui s'adrecen els convocants són totes aquelles persones empadronades a les urbanitzacions de Llevant de la ciutat, encara que no resideixin al barri de Boscos de Tarragona. Per participar-hi caldrà acreditar aquest empadronament.

Actes de protesta

En cas que guanyi el «no» a l'alberg, com Solé espera, «perquè durant l'assemblea ningú no va parlar a favor del projecte de la Residencial», va dir, l'associació prepararà un seguit de mobilitzacions i actes de protesta per fer palesa la seva oposició. Tot i que no hi ha res decidit, s'ha començat a parlar a Llevant de fer talls de carretera, i també de la formació de diverses comissions encarregades d'elaborar propostes alternatives.

Aquesta actitud es basa en l'assumpció que l'alberg que es projecta acabi acollint menors no acompanyats. Solé creu que aquesta mesura seria contraproduent, ja que pensa que les persones en aquesta situació haurien de ser acollides en famílies en comptes de dur-les a totes a un mateix lloc. «Això seria segregació, i no integració», afirma. En qualsevol cas, la tensió a Llevant no ha disminuït. «Nosaltres no ho deixarem passar», conclou.