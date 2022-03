El PSC defensa que el govern de Tarragona hauria d'invertir més en equipaments i seguretat

El PSC sosté que l'estudi de la qualitat de l'aire l'hauria de pagar la Generalitat de Catalunya i no «regalar» més de mig milió d'euros

Actualitzada 28/03/2022 a les 15:38

La portaveu del Grup Municipal Socialista, Sandra Ramos, ha defensat que el govern d'ERC, Junts i la CUP hauria d'haver apostat per millorar les partides d'inversió en seguretat i en equipaments municipals com les escoles i els locals de les entitats de la ciutat.El PSC sosté que l'estudi de la qualitat de l'aire l'hauria de pagar qui té les competències, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, i no «regalar» més de mig milió d'euros, quan es poden revertir les retallades a les entitats i millorar els equipaments educatius tarragonins.Per aquest motiu, els i les socialistes han presentat una esmena al modificatiu de crèdit que proposava ampliar les comissàries mòbils de la Guàrdia Urbana als barris de la ciutat, recuperar la partida dels anteriors anys d'inversió als equipaments educatius i invertir en els locals municipals destinats a acollir entitats de la ciutat que estiguin en mal estat.Ramos ha lamentat que els partits del govern no hagin permès que l'Ajuntament apostés pels clubs esportius ni per millores en seguretat: «És lamentable que ERC no vulgui ampliar les comissaries mòbils, ni augmentar la partida per les escoles, ni tampoc millorar els locals de les entitats, per acontentar a les conselleres de la CUP. Aquesta ciutat no es mereix tenir un Alcalde que es supediti a les demandes d'un partit antisistema».La portaveu socialista ha denunciat les greus acusacions de la CUP i ERC de no donar veracitat als estudis fets per la Universitat Rovira i Virgili: «És intolerable que la CUP i ERC posin en dubte la independència i la professionalitat de la URV. La nostra universitat té investigadors i investigadores de primer nivell i aquestes acusacions són d'una autèntica irresponsabilitat per part del govern municipal. Demanem al govern que es retracti de les seves paraules i demani perdó a l'equip investigador i docent de la URV».