Manel Andreu és el nou president de l'Agrupació Sardanista de Tarragona

Actualitzada 27/03/2022 a les 20:01

L'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa va escollir el passat dissabte, 26 de març, nou president i nova junta. L'encarregat de liderar l'Agrupació serà Manel Andreu, que en forma part des de fa més de trenta anys i que és un habitual a les darreres juntes, ex dansaire i fins l'any passat assajador de les colles més joves de l'Agrupació, entre altres. La candidatura encapçalada per Andreu va rebre el suport del 100% dels assistents a l'Assemblea Ordinària.

D'altra banda, Alfred Abad va deixar la Presidència desprès de 38 anys, amb la certesa del canvi que necessita l'entitat, per seguir creixent i treballant per la Sardana, la Dansa i la Cultura de Tarragona, amb una nova junta rejovenida. La candidatura d'Andreu inclou una renovació important al capdavant de molts càrrecs, barrejant veterania amb cares noves per tal d'afavorir el rejoveniment i garantir un relleu generacional amb els anys per afrontar els temps complexes que viu el món sardanista a la ciutat.