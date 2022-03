Tarragona reivindica el dia mundial per la conscienciació de l'epilèpsia amb un acte a l'ajuntament

L'esdeveniment ha estat el tret de sortida de l'acció solidària de Juanillo, que farà la volta al món en moto per visibilitzar la malaltia

Actualitzada 26/03/2022 a les 12:51

Aquest dissabte 26 de març el pati Jaume I de l'Ajuntament ha acollit a les 10 h l'acte reivindicatiu del Purple Day, Dia Mundial per a la Conscienciació de l'Epilèpsia. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha presidit l'acte, que ha comptat amb l'assistència de les associacions organitzadores i en què s'ha llegit el manifest amb motiu del Purple Day. L'esdeveniment ha servit a més de tret de sortida de l'aventura solidària de Juanillo, que farà la volta al món en moto per conscienciar sobre la malaltia, que afecta un 5% de la població.La consellera de Capacitats Diverses de l'Ajuntament, Elvira Vidal, ha iniciat les intervencions destacant la importància de la visibilització de l'epilèpsia. Seguidament ha llegit el manifest Carme Marchena, de l'associació Si Jo Puc, Tu també #epilep, una entitat que es va crear fa tres anys a Tarragona i que treballa per tal de conscienciar i donar a conèixer l'epilèpsia mitjançant diferents projectes al llarg de l'any.El president de Si Jo Puc, Tu També #epilep, David Sanahuja, ha estat l'encarregat d'explicar la iniciativa solidària de Juanillo, un amant de les motos, que inicia la volta al món en aquest mitjà de transport per conscienciar sobre l'epilèpsia. L'acció compta amb un nou espai web a epilpep , on tothom qui ho vulgui pot aportar 1€ per cada quilòmetre, així com seguir la seva aventura. Com a inici de l'acció solidària, diversos motoristes han acompanyat Juanillo a l'arribada a la plaça de la Font i la moto en què recorrerà el món ha estat present al pati Jaume I.L'alcalde Pau Ricomà ha finalitzat l'acte amb un reconeixement a l'associació Si Jo Puc, Tu També per «bellugar la ciutat un cop més al voltant d'una causa solidària» i ha agraït la «generositat immensa» de Juanillo en nom de la ciutat