Pau Ricomà escollit cap de llista d'ERC a Tarragona

L'assemblea local del partit celebrada aquest dissabte a la Casa Canals, ho ha decidit per unanimitat

Actualitzada 26/03/2022 a les 17:37

Pau Ricomà, actual alcalde de Tarragona, ha tornat a ser escollit el cap de llista d'ERC, elegit per majoria absoluta en l'assemblea celebrada aquest dissabte al migdia. En el seu parlament, Ricomà ha reconegut que aquest no ha estat un mandat fàcil, però que afronta la pròxima legislatura amb el repte d'assolir «grans consensos» i treballar per a una «ciutat més cohesionada». També ha anunciat que el 2023 serà el darrer cop que es presenta. El president del partit, Oriol Junqueras, que ha tancat l'acte, li ha demanat que s'ho repensi, sobretot quan hi ha partits «desgastats» que «prioritzen les seves disputes internes», tant en l'esfera local com nacional. També defensa que Tarragona ha de liderar novament el territori.