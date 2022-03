Vint dones sortiran enguany a Tarragona amb la confraria de la Sang per primer cop

Els estatuts de la germandat ho permeten des del 2020, però la pandèmia ha endarrerit la presència femenina a la processó

Actualitzada 25/03/2022 a les 06:30

Les dones de la germandat de la Puríssima Sang sortiran a la processó de Divendres Sant per primer cop aquest any, després que es posi en pràctica el canvi dels estatuts que les va admetre com a membres de ple dret d'aquesta entitat de Setmana Santa l'any 2020. A causa de la pandèmia, no s'havien fet actes als carrers anteriorment, de manera que ara es podrà visualitzar la seva presència al costat dels altres confrares. En els darrers dos anys el nombre de dones integrants de la germandat s'ha ampliat fins a una vintena i, en peu d'igualtat amb els congregants de sempre, participen també a la junta de l'associació.

Maria Grau, secretària de la germandat, qualifica aquesta fita com «un pas endavant. Ara ja podem dir que som de la Sang». Fins abans que es canviessin els estatuts, aquesta entitat, degana de la Setmana Santa tarragonina, tenia «dues confraries dins de la mateixa congregació», en paraules del sostsprefecte Rafael Pintado, ja que a la Sang només hi participaven homes, i també hi havia la Soledat, destinada a les dones.



Els estatuts es van canviar l'agost del 2020. Encara que es manté la Soledat, la Sang ha deixat de ser masculina i és oberta a totes les dones que s'hi vulguin inscriure. «Nosaltres participem activament», explica Grau, «i n'hi ha tant de petites com de grans. Han vingut senyores d'entre 60 i 70 anys que els feia il·lusió inscriure's». Ara, amb la perspectiva de sortir a la processó per primer cop amb la vesta de l'entitat, ha augmentat el nombre d'inscrites. «Vam començar amb cinc o sis dones», afegeix Grau, «però eren temps de pandèmia, i totes les coses es van ralentir. Ara que tornarem a ser al carrer, veiem com augmenta l'interès».Tot i això, recorda que «ser de la Sang no vol dir només sortir a la processó. La Sang hi és tot l'any, i sempre organitzem activitats». Tot i això, la celebració de Divendres Sant serà el punt on assoliran una visibilitat que fins ara no havien tingut. «Abans», explica, «les dones només podíem sortir en qualitat de penitents. Ara, però, anirem també entre els altres confrares, podrem acompanyar els dos passos de la congregació, la Flagel·lació i la Humiliació i, arribat el cas, també podrem dur el Sant Crist de la Sang».

Canvi de perspectiva

Això demostra, segons Grau, que quan es van modificar els estatuts no es va tractar de cap mesura cosmètica, sinó que al darrera hi ha un canvi de perspectiva. Ella mateixa ha esdevingut membre de la junta i secretària de l'entitat, amb plena igualtat jurídica. «Fa molts anys que s'hi treballava i, finalment, hem arribat a un punt d'inflexió. Hem de ser conscients d'on ens trobem ara, i recordar d'on venim», diu.

Grau remarca que, fins als anys trenta del segle passat, a la processó del Sant Enterrament només hi podien participar els homes. Després de la interrupció que va dur Guerra Civil, i en una època on aquesta processó tenia molt poca participació comparada amb l'actualitat, es van començar a admetre dones a diverses confraries. Ara totes ho fan, i a la Sang es mantenia aquesta tradició de tenir una instància per als homes i una altra per a les dones, fins fa dos anys. Aquest 2022, però, serà el moment de posar en pràctica el ja està previst. El sotsprefecte Pintado remarca que, «a la Sang, homes i dones anem junts a tot arreu», conclou.