Tarragona celebra demà el Purple Day, el Dia Mundial de l'Epilèpsia

La ciutat se suma a aquesta iniciativa amb la lectura d'un manifest a les 10h i una breu celebració a la Plaça de la Font

Actualitzada 25/03/2022 a les 16:42

Demà dissabte 26 de març se celebrarà a Tarragona el Purple Day, Dia Mundial per a la conscienciació de l'Epilèpsia i l'Ajuntament se suma a aquesta iniciativa amb la lectura del Manifest a les 10h i una breu celebració a la Plaça de la Font. L'alcalde Pau Ricomà presidirà l'acte, acompanyat de la consellera de Capacitats Diverses, Elvira Vidal i representats de les entitats que ho organitzen.

La lectura del manifest la farà el David Sanahuja, president de l'Associació «Si jo puc, tu també #epilep», una entitat que es va crear fa tres anys a Tarragona i que treballa per tal de visualitzar i donar a conèixer l'epilèpsia mitjançant molts projectes al llarg de l'any.

I seguidament s'explicarà la iniciativa de Juanillo, un amant de les motos, que inicia la volta al món en aquest mitjà de transport per conscienciar sobre l'epilèpsia. La iniciativa compta amb un nou espai web a epilpep on tothom qui ho vulgui pot aportar 1€ per cada quilòmetre, així com seguir la seva aventura.



Aquesta proposta s'escenificarà demà a la plaça de la Font, seguidament després de la lectura del Manifest, amb l'exhibició de Juanillo i la seva moto, acompanyat per un grup de motoristes de Tarragona.