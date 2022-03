Set anys de presó per a la mare i l'àvia que van llençar un nadó en un contenidor de Torreforta

El jutge les condemna per assassinat amb l'agreujant de parentiu i l'eximent de la «por insuperable» al cap de família

Rebaixa de la pena per por a l'avi

El jutge ha condemnat a 7 anys de presó a la mare i a l'àvia del nadó que van llençar-lo en un contenidor a Tarragona, a les cinc hores d'haver nascut. Els fets es remunten al 24 de març del 2020 al barri de Torreforta. La sentència, dictada després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular el passat 1 de març, condemna Sara Z., de 20 anys i mare del bebè, i María Celeste E., de 42 anys i àvia de la criatura, per un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu i eximent incompleta de «por insuperable» -al pare i marit de les dues processades.A més, també hauran d'indemnitzar els tres tiets de la petita -germans de l'acusada- amb 15.000 euros cadascun. El judici es va celebrar a finals de febrer a l'Audiència.La sentència considera provat que Sara Z. es va quedar embarassada quan tenia 18 anys -de pare desconegut, que va ocultar l'embaràs a tota la família per por al seu pare i que va intentar avortar en diverses ocasions, però la gestació ja estava massa avançada. També recull com a fet provat que va parir la nit del 23 al 24 de març a l'habitació que comparteix amb els seus germans i que va tapar la boca i el nas del bebè amb les seves mans, sense arribar a asfixiar-lo, perquè va deixar de plorar, i va deixar-lo dins l'armari.De matinada, la mare ho va descobrir i per por també a la reacció del pare i marit respectivament, totes dues van decidir amagar la nena a l'armari fins l'endemà, quan ell marxés de casa, i abandonar-la en un contenidor de la brossa A les deu del matí, l'àvia va posar el nadó, encara viu, en una capsa de cartró, embolicat amb un llençol i el va portar al contenidor. «D'aquesta manera van acabar amb la seva vida», sentencia el jutge.De fet, el jurat ja va enfatitzar l'»acció homicida» tant de la filla, quan va intentar asfixiar-la durant la nit, si bé la petita es va resistir a morir, com per part de l'àvia materna, deixant la bebè en un contenidor de residus, «anul·lant qualsevol possibilitat de supervivència».El jutge coincideix amb el jurat popular que va ser decisió de mare i filla abandonar la petita en un contenidor de la brossa, cinc hores després de néixer, i que això li va ocasionar la mort, per la seva «especial vulnerabilitat i indefensió». La sentència tomba l'argument «imaginatiu» de la defensa, que plantejava que la criatura podia estar desapareguda en mans d'un «bon samarità». «Està morta a conseqüència de la voluntat i acció de les acusades», exposa.Cal recordar que la fiscalia havia demanat 18 anys de presó per a cadascuna de les acusades -la petició inicial era de presó permanent revisable. El jutge finalment ha reduït la pena als 7 anys de presó. La mateixa fiscalia havia sol·licitat dos graus de reducció per l'eximent incompleta de la por insuperable al cap de família, amb una pena màxima de 7 anys i mig. Durant el judici, les dues acusades van insistir en aquest temor i fins i tot la mare del nadó assegurava haver patit abusos sexuals per part del pare durant quatre anys, dels 14 als 18 anys.El jutge també manté com el jurat popular que la por que sentien les dues acusades vers el pare no justifica el destí que va tenir el nadó, tirat en u contenidor. La sentència judicial recull que aquesta «por derivada» d'anys de violència dins de casa les va «mediatitzar» a actuar d'aquella manera, però «no fins al punt de no haver pogut actuar d'una altra manera». És a dir, que hi havia «opció a deixar la recent nascuda en un altre lloc diferent, com ara serveis socials o algun altre lloc on se la pogués trobar».La sentència, feta pública aquest divendres, també dona per fet que les dues acusades estaven en plenes facultats mentals a l'hora de cometre els fets. A part de les dues acusades, durant el judici també va declarar el pare suposadament maltractador, que va negar els fets, i també amigues de la jove acusada, a les quals ella va contactar per telefòn i va confessar el que havia fet, amb l'ajut de la seva mare.