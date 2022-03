Pere Aragonés: «Catalunya compta amb Tarragona per assolir un país més just, pròsper i lliure»

El president del Generalitat ha constatat «el dinamisme, el compromís social i la capitalitat cultural de Tarragona»

Actualitzada 25/03/2022 a les 17:18

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha rebut aquest matí al president de la Generalitat, Pere Aragonès, en visita oficial a Tarragona. Després de saludar als membres de la corporació municipal, Aragonès ha signat al Llibre d'Honor de la ciutat. L'alcalde Ricomà ha manifestat que «ens caldrà treballar colze a colze per afrontar tots els reptes que se'ns presenten».El president del Generalitat ha constatat «el dinamisme, el compromís social i la capitalitat cultural de la ciutat». I ha afegit: «Tarragona s'inspira en els valors de llibertat, la justícia i la fraternitat per afrontar els reptes de futur. Catalunya compta amb Tarragona per assolir un país més just, pròsper i lliure».