Les infermeres de Tarragona donen 6.000 euros en ajuda humanitària a Ucraïna

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), des dels primers dies de l'enfrontament bèl·lic a Ucraïna, ha treballat per buscar la millor manera d'ajudar a la població civil, sempre víctima de les guerres.

Finalment, aquest suport i ajuda s'ha concretat en la donació total de 6.000 euros que es vehicularà a través de 3 ONG que estan treballant directament sobre el terreny. Concretament, s'han donat 2.000 euros a l'ONG ADRA, que treballa en més de 130 països per afavorir el seu desenvolupament, a més de portar a terme programes d'ajuda immediata a emergències, com és en aquest cas, la guerra a Ucraïna. També 2.000 euros més per ACNUR, l'agència de la ONU per als refugiats, i finalment 2.000 euros més al Fondo de Ayuda Humanitaria del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) que està portant a terme una campanya d'ajuda a través de la compra de material sanitari destinat a Ucraïna.

Aquesta quantitat correspon a l'ajuda de la Comissió d'Ajuda Humanitària de CODITA que cada any destina el 0.7% del pressupost del Col·legi a projectes d'ajuda humanitària i social. Enguany i donat el context, s'ha decidit destinar la partida a ajudar a la població civil de Ucraïna.

Finalment, les infermeres de Tarragona i Terres de l'Ebre, col·legiades a CODITA, expressen el seu rebuig frontal a tota mena de guerra i demanen als governs de tots els països europeus que facilitin una resolució pacífica al conflicte.

Sobre CODITA

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) reuneix més de 4.000 professionals – dels quals hi ha 380 infermers col·legiats i tota la resta són infermeres-, i compta amb seus a Tarragona i Tortosa. El Col·legi ofereix serveis de tota mena i fa una defensa activa de les necessitats sanitàries a casa nostra. Igualment, mira de respondre a les expectatives de millora i innovació d'una professió que vol la millora continuada i és clau per a la salut de la ciutadania del nostre país.