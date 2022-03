La vaga de l'EMT a Tarragona continuarà la setmana que ve

Els dies 29 i 31 continuaran les aturades parcials convocades pels conductors i conductores de l'EMT

Les dues parts s'han emplaçat a continuar amb les negociacions el proper dilluns i dimecres, amb la voluntat fèrria d'arribar a una entesa. Tanmateix, «des de l'EMT lamentem que no hi hagi hagut acord, nosaltres hem posat tot el que està en la nostra mà per arribar a punts comuns que desencallin la situació» afirma Fortuny, president de l'EMT.



es tracta d'un tema conjuntural motivat per un increment de les baixes (el 15% dels conductors està actualment de baixa), les vacances habituals del trimestre pel sistema de rotació de torns (un 15% de la plantilla) i la impossibilitat d'ampliació de plantilla fixa que ve marcada des de l'Estat: la Llei General de Pressupostos de l'Estat estableix un llindar per la reposició de personal que, a priori, impedeix incrementar la plantilla.



Els dies 29 i 31 continuaran les aturades parcials convocades pels conductors i conductores de l'EMT. Les aturades parcials es produiran en dues franges horàries del matí de 10.00 h a 12.00 h amb una cobertura dels serveis mínims del 33% i en horari de tarda de 16.00 h a 18.00 h amb la cobertura del 66% de serveis mínims.