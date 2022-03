La Urbana de Tarragona prepara una denúncia col·lectiva per les pintades il·legals

Els actes vandàlics contra diferents edificis públics i privats de Tarragona es repeteixen des de fa temps

La Guàrdia Urbana de Tarragona, juntament amb l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament, ha obert diligències amb l'objectiu de poder presentar una denúncia col·lectiva al jutjat per la quantitat de grafitis i pintades d'arreu de la ciutat.

La Guàrdia Urbana ha adreçat una carta a les associacions de veïns per tal d'explicar el procés de denúncia. Ha habilitat un procediment senzill per facilitar la interposició als particulars, a les comunitats i les associacions de veïns, als comerciants, etc. Les pintades ocasionen danys a la propietat privada dels ciutadans i també a la propietat pública, per aquest motiu el cos policial anima els veïns a presentar la documentació necessària per tal d'incorporar-la a la denúncia per delicte de danys contra els interessos generals.



Els documents requerits són: l'acta de la denúncia D-25-GUT creada de manera específica per a aquest delicte, la documentació que acrediti que la persona és la representant legal de la part perjudicada i denunciant, l'acta d'informació de drets i fotografies de la corresponent pintada. A més a més, de manera opcional, demanen adjuntar a la denúncia el pressupost o la factura de la reparació de la pintada i les dades de l'assegurança, la qual cosa seria molt important per al procediment judicial, segons indica la carta de la Guàrdia Urbana adreçada als veïns.

Danys a façanes

Un dels actes vandàlics amb pintades més greus en les últimes setmanes, a finals del passat mes de febrer, ha estat el de La Fundació La Muntanyeta, la residència de paràlisi cerebral on viuen més de 20 pacients. Les pintades es van fer a la part de darrere del centre, situat al barri de Sant Pere i Sant Pau. Fonts del centre sospitaven que va ser obra d'alguns joves.



També van remarcar que no es tractava d'un fet aïllat i van demanar consciència i respecte. Els gargots, fets amb esprai, afectaven diverses parets i també un petit magatzem. En un d'ells s'hi llegia «ACAB», que fa referència a la dita anglesa «All Cops Are Bastards» –Tots els policies són bastards–. Aquestes pintades es van denunciar a la Guàrdia Urbana, a més, la directora del centre, Maria Pérez, també va reclamar més presència policial. Les pintades tenen lloc des de fa temps a diferents espais de tota la ciutat.



Un altre dels edificis que va tornar a patir afectacions a finals de l'any passat a la seva façana per grafitis va ser la Casa Castellarnau. L'edifici històric, situat al carrer dels Cavallers, ha sofert diverses vegades les pintades de diversos grafiters de Tarragona. D'altra banda, la cantonada amb la plaça del Pallol o la façana del Conservatori són dos altres dels edificis afectats durant els últims mesos. I el passat febrer es van finalitzar els treballs de condicionament de l'ascensor de l'amfiteatre, el qual ha estat objectiu recorrent d'actes incívics.

A través del procés actual, la Guàrdia Urbana persegueix acabar amb aquests actes que afecten una gran quantitat d'edificis i espais públics i privats d'arreu de la ciutat.