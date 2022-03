La Comissió del Nomenclàtor proposa noms nous pels carrers de Tarragona

Es tracta dels vials del Pla d'Actuació 111 (antic PP-10) els barris de l'Arrabassada, Mas de la Pineda, PA-58 i Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 25/03/2022 a les 17:04

Ahir es va celebrar la Comissió del Nomenclàtor que va aprovar 22 noms nous de carrers de la ciutat. El president de la Comissió del Nomenclator i conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig ha explicat que «tradicionalment els noms dels carrers i places de les ciutats i pobles han estat molt masculitzats. Des de la Comissió tenim la voluntat de canviar aquesta situació, per aquesta raó hem aprovat 14 nous carrers amb noms de dones amb una contribució humana digna de ser memorada».«També hem fet un petit homenatge, en forma de plaça a Sant Pere i Sant Pau, als Deportats Tarragonins als camps nazis. I finalment, hem recuperat noms de partides, camins i masos històrics per mantenir viva la memòria dels nostre passat agrícola i la nostra toponímia històrica», afegeix Puig.En la sessió d'ahir, es van aprovar diferents noms de carrers del barri de l'Arrabassada: es tracta dels carrers dedicats a les escriptores Maria Mercè Marçal, Anna Maria Matute i Serra, Isabel de Villena i Caterina Albert (Víctor Català).Pel que fa al PA-111 (antic PP-10), es va aprovar que diversos carrers i places d'aquest nou barri rebin els noms de dones com el de l'advocada i política republicana Victòria Kent, l'escriptora Virginia Woolf, la psicòloga Mercedes Rodrigo Bellido, la tarragonina jutjada per bruixeria Antònia Pentinada, la jurista i escriptora gallega Concepción Arenal i l'escriptora, mestra i periodista Teresa Mañé i Miravet.També hi haurà un nom dedicat a Les Veus Blanques, l'emblemàtica coral infantil de Torreforta dels anys vuitanta i noranta. A més, dues places d'aquest Pla d'Actuació portaran el nom de partides històriques de la zona que han desaparegut com la Terça i la Primera Parellada, i també s'oficialitzaran el carrer de la Coma i el carrer de la Partió.Els carrers del Pla d'acció 58 també tindran noms de dones importants: la infermera tarragonina Maria Teresa Gatell Vallvé, la també infermera Adela Simón Pera, la primera dona catalana doctora en enginyeria industrial d'Espanya Isabel de Portugal Trabal i Tallada i la professora, filòsofa i assagista espanyola María Zambrano. Un carrer d'aquest pla d'acció durà el nom del Mas d'en Garriga.En la comissió també es va aprovar batejar com la plaça dels Deportats Tarragonins una plaça al barri de Sant Pere i Sant Pau amb l'objectiu de perpetuar un homenatge als deportats de Tarragona, però també per donar a conèixer aquells fets tan dramàtics i per valorar la pau i la democràcia. Finalment, al Mas de la Pineda, es va aprovar també batejar el carrer com Mas de la Pineda.