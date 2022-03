L'EMT cancel·la les línies 22 i 23 aquest cap de setmana i no hi haurà servei pel Nàstic

Actualitzada 25/03/2022 a les 14:45

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona mantindrà per aquest cap de setmana la reducció de freqüències de les línies a les de diumenge. Per tant, durant tot el dissabte els busos circularan amb l'horari de diumenge. Tot i aquests canvis, algunes línies patiran alguna afectació més a causa de les baixes i les vacances de la plantilla de l'EMT.Les línies 13 i 55 funcionaran, exclusivament, a demanda a totes les parades. Els usuaris que vulguin agafar el bus hauran de trucar al número de telèfon 671 008 219 amb suficient antelació. El compliment de l'horari previst queda supeditat al temps de resposta del servei.La línia 5 funcionarà amb normalitat, amb les freqüències de diumenge, fins les 13.57. A partir d'aquesta hora, l'EMT ha eliminat algun dels serveis.La línia 22 funcionarà amb els horaris de diumenge, amb la possibilitat d'arribar a l'estació de trens de Renfe si l'usuari ho sol·licita al conductor. En el cas que algun usuari del barri del Port desitgi anar al centre caldrà que truqui al telèfon 671 008 219 amb suficient antelació.El servei nocturn que ofereixen les línies 71, 72 i 73 funcionaran amb normalitat.D'altra banda, les línies 21 i 23 queden cancel·lades i no oferiran servei durant tot el cap de setmana. Una altra de les afectacions és la desaparició del servei especial del futbol, per atendre la demanda de gent que vol acudir al Nou Estadi Costa Daurada. L'EMT dona com a alternatives L-8 amb parada a l'estadi i les línies L-11 i L-12 que tenen parada a l'Arrabassada.