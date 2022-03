La nova seu acollirà oficines i una sala per a la gestió d'emergències

Actualitzada 25/03/2022 a les 15:57

El Port de Tarragona ha inaugurat aquest divendres la seva nova seu institucional, que acollirà oficines i una sala per a la gestió d'emergències. L'immoble on s'ubica va ser construït el 1980 i ja va tenir aquesta funció. Després de dotze anys tancat i d'unes obres de millora s'ha tornat a posar en funcionament.En l'acte d'inauguració hi ha participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat el «paper clau» del Port de Tarragona per al «progrés del país». Aragonès també ha apuntat que la reindustrialització de Catalunya és necessària i ha de ser «verda i digital». El president del l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset ha indicat que el port és «al servei del desenvolupament econòmic» del territori.