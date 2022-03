El Port de Tarragona garanteix l'abastiment de cereals per pinso tot i la guerra a Ucraïna

En els propers dies està previst que arribin 60.000 tones de blat de moro que mantindran plens els magatzems

Actualitzada 25/03/2022 a les 16:22

El Port de Tarragona ha garantit l'abastiment de cereals per pinso, tot i la guerra a Ucraïna. Segons han indicat des de la infraestructura, en aquests moments els magatzems estan al 80% de la seva capacitat, amb més de 900.000 tones de cereals. Un estoc que permet atendre la demanda de les properes divuit setmanes.De fet, està previst que abans de final de mes arribin 60.000 tones més de blat de moro, que han de permetre mantenir les reserves. De cara al futur, confien que els productes que han d'arribar d'Ucraïna se substituiran per altres de diferents procedències. Durant la seva visita al port, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat un d'aquests magatzems, amb capacitat per 20.000 tones de blat de moro.