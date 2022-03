Seguiment del 100% de la vaga dels conductors de l'EMT, segons els sindicats

La primera aturada es fa sense incidents i uns serveis mínims del 33%

Actualitzada 22/03/2022 a les 22:39

La vaga dels treballadors de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha començat amb un seguiment del 100%, segons els sindicats. Els conductors d'autobusos han fet una primera aturada de dues hores, de deu a dotze del matí, en la qual s'han complert uns serveis mínims del 33%. Els empleats en vaga s'han estat a les cotxeres amb els vehicles aturats i a les dotze en punt han restablert el servei amb normalitat. L'aturada ha fet que en diverses parades d'autobús de la ciutat s'acumulés força gent esperant uns autocars que no arribaven. De quatre a sis de la tarda hi ha prevista una altra aturada, en aquest cas amb uns serveis mínims del 66%. Les mobilitzacions seguiran els dies 24, 29 i 31 de març.La principal queixa és la manca de professionals per fer els serveis, que s'ha vist agreujada per les baixes laborals de diversos treballadors que han provocat que des de fa unes setmanes no es puguin complir tots els serveis fixats. Tot i que des de la companyia pública s'han fet algunes contractacions, segons el comitè d'empresa no són suficients i continua havent-hi mancances.