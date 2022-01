Una fundació per la tercera edat entra a la Coordinadora d'Entitats

Actualitzada 24/01/2022 a les 07:59

La Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET) ha tingut una nova adhesió: la Fundació Amics de la Gent Gran. Aquesta entitat, que treballa des de 1987, reivindica el paper fonamental i el valor únic de la gent gran en la societat. El voluntariat, com a sinònim de compromís i sensibilització, és el remei d'Amics de la Gent Gran per evitar l'exclusió social. El seu treball es basa en l'acompanyament domiciliari amb visites setmanals, per tal de combatre la soledat no desitjada i contribuir a la millora de la seva salut emocional.Ja són vàries les entitats relacionades amb la gent gran a la CET, i el president de la Coordinadora, Ángel Juárez, ho comenta així: «La Coordinadora és un espai d'àmplia representació de la societat, i és en aquesta línia que estem treballant». Afegeix que «la gent gran es mereix tots els nostres esforços i serà un dels nostres principals horitzons de treball».