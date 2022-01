Stromboli jazz band entra a la cuina

Aquest cap de setmana la formació de swing, dixieland i jazz ha gravat el seu nou disc, que publicaran al març

Del tercer disc de la Stromboli Jazz Band no se'n sap gaires coses: que tindrà dotze temes, que es presentarà el 13 de març al Teatre Tarragona i que servirà per commemorar el 10è aniversari de la banda. El més important de tot, però, sí que s'ha fet públic: aquest cap de setmana la Stromboli ha entrat a l'estudi de gravació –Amanita Estudi, a Constantí–, per enregistrar el disc.

«Vam pensar que seria una forma bonica de celebrar el desè aniversari», explica Raül Cid, trombó, veu i director del grup. El repertori, detalla el músic, «està format per alguns temes que hem anat fent als concerts o que no havien entrat en discos anteriors, i també de nova incorporació al nostre repertori, però tots en la línia el nostre perfil de música ballable, divertida, que fa que la gent gaudeixi i, sobretot, transmeti alegria i bon rotllo».

Stromboli Jazz Band va presentar el seu primer disc Smile el 2017 i, en el 5è aniversari de la banda, va publicar el segon treball, Be Happy. El grup l'integren Raül Cid (trombó, veu i direcció), Josué García (trompeta), Ton Solé (banjo i ukelele), Ismael Carles (tuba), i Adrià Mort (bateria). «Penso que aquest és el nostre disc més madur», confirma el Raül, «perquè després de deu anys hem evolucionat com a persones i com a músics, estem més cohesionats i aquesta entesa es nota en les cançons i les melodies, i té com a resultat a una interacció molt xula. La gent que ve als concerts ho nota de seguida».

Aquesta interacció amb el públic i la capacitat per encomanar l'alegria i el bon humor són dos trets característics de la banda del Camp de Tarragona. «Amb la gent que ens ve a veure hi tenim una relació d'amor, de retroalimentació, el nostre espectacle, sense el públic, no seria el mateix», admet el Raül.

Quant al nou disc, el trombó només avança que els seus seguidors hi trobaran la Stromboli Jazz Band que coneixen, amb música llatina, swing, dixie, funk… En definitiva: «Una mica variat, però seguint la línia d'agafar cançons conegudes o molt populars i donar-los el nostre toc», avança el músic.

El disc es presentarà al mes de març per celebrar els 10 anys del primer concert del grup, celebrat al febrer del 2012. «Fa temps que ho vam planificar així i, per tant, era ara o ara. És veritat que pensàvem que la situació pandèmica ja estaria superada, però què havíem de fer? Llençar la tovallola? Doncs no, vam decidir fer el que proclamem als concerts: buscar la part positiva de les coses», explica el Raül. «Som un grup que fem música perquè la gent surti més contenta que quan ha entrat. Que quan estiguin amb nosaltres, deixin fora les preocupacions i el ritme els entri per les venes, que tinguin ganes de moure's. Al nou disc hi trobaran cançons de tot tipus, algunes molt conegudes i unes altres no tant, però totes els els transmetran alguna cosa que els faran vibrar i remoure les emocions de manera positiva», conclou.